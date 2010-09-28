search
28.09.2010

Στα ίχνη νέου παραδικαστικού κυκλώματος

28.09.2010
Στα ίχνη νέου παραδικαστικού κυκλώματος

Νέο οργανωμένο παραδικαστικό κύκλωμα φαίνεται να ήρθε στο φως από τηλεφωνικές συνομιλίες πέντε ή έξι δικαστών που βρέθηκαν σε σπίτι δικηγόρου, ο οποίος εμπλέκεται επίσης.

Νέο οργανωμένο παραδικαστικό κύκλωμα φαίνεται να ήρθε στο φως από τηλεφωνικές συνομιλίες πέντε ή έξι δικαστών που βρέθηκαν σε σπίτι δικηγόρου, ο οποίος εμπλέκεται επίσης.

Απτά στοιχεία εμπλοκής δικαστών δεν υπάρχουν, όπως ξεκαθαρίζουν δικαστικές πηγές, ενώ οι απλές αναφορές σε ονόματα και αξιολογήσεις μπορεί να μη σημαίνουν απολύτως τίποτα.

Τέλος, τη Δευτέρα σε σύσκεψη ανώτατων εισαγγελέων αποφασίστηκε να μελετηθούν περίπου 100.000 καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκεται ένας πολιτικός μηχανικός, μια δικηγόρος με εμπλοκή στη δικαιοσύνη, όπως κι ένας ιερέας, ένας πρώην δικαστής που πλέον δικηγορεί, ένας δικηγόρος που έγινε γνωστός ως γραφική – τηλεπερσόνα, γυναίκες υπάλληλοι υποθηκοφυλακείου, υπάλληλοι ΣΔΟΕ, συμβολαιογράφοι, και Κύπριοι ιδιώτες.

