Ψηφίζεται το πολυνομοσχέδιο για τα εργασιακά

Σε υψηλούς τόνους και υπό την κριτική σύσσωμης της αντιπολίτευσης συνεχίζεται στην ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου που επιφέρει αλλαγές σε εργασιακά ζητήματα, στις ΔΕΚΟ και στα φορολογικά με την έναρξη της συνεδρίασης και με αφορμή τη διαδικασία του κατεπείγοντος με την οποία εισήχθη το νομοσχέδιο.

Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών μεταφέρεται η έντονη πολιτική διαμάχη στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο που αφορά και τις εργασιακές σχέσεις.

«Αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι ένα πλαίσιο για να γίνεται συντεταγμένα η διαγραφή χρεών που ήταν ανεπίδεκτα είσπραξης» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, αιτιολογώντας το γεγονός ότι απέσυρε τη διάταξη του πολυνομοσχεδίου που προέβλεπε τη διαγραφή χρεών προς το δημόσιο ύψους 24 δισ. ευρώ.

Επίσης, προσέθεσε πως «κανενός το χρέος δεν επιθυμούμε να διαγράψουμε αλλά και η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ένα μηχανισμό διαγραφής χρεών, όπως όλες οι χώρες» και δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει τη σχετική ρύθμιση σε επόμενο νομοσχέδιο, ενώ προανήγγειλε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο τη λίστα όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλετών του δημοσίου.

«Δεν είναι δυνατόν από το 1974 να έχουν ψηφιστεί 18 νομοσχέδια με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και μόνο σε ένα χρόνο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να έχει ψηφίσει επτά νομοσχέδια με αυτή τη διαδικασία», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, ενώ ο Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ επισήμανε πως «σε δύο μέρες η Κυβέρνηση καταστρέφει τη ζωή της εργατικής τάξης και των εργαζομένων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου υπερασπίστηκε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, που ακολουθήθηκε, καθώς και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Θεόδωρος Πάγκαλος και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Τώρα αρχίζει ουσιαστικά ο πόλεμος. Και οι εργαζόμενοι θα συνειδητοποιούν όλο και πιο πολύ, πως δεν έχει κανένα νόημα ο αγώνας που έχει στη σημαία του, το πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι» εκτίμησε στην ομιλία της η γγ του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα. Η κα Παπαρήγα υπογράμμισε πως αντικειμενική λύση των προβλημάτων της εργατικής τάξης, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς επίλυση του «προβλήματος της εξουσίας».

Η κρίση, κατά την εκτίμηση του ΚΚΕ, είναι κρίση πανευρωπαϊκή, κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων, που μπορεί να λυθεί μονάχα με καταστροφή κεφαλαίων και ισοπέδωση της εργατικής δύναμη.

Στο παραπάνω πλαίσιο, συμπλήρωσε η κα Παπαρήγα, το Μνημόνιο υπεγράφη για έναν συγκεκριμένο λόγο: «Να είναι ο μπαμπούλας για να γίνουν οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις – όπως πολύ σωστά είπε ο κος Παπανδρέου, ότι «η κρίση είναι ευκαιρία να πάρουμε μέτρα που δεν παίρναμε επί 25 χρόνια».

Ιδιαίτερα επιθετικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση για ανικανότητα χειρισμού των προβλημάτων που αντιμετωπίζει: «Σας καλώ να αλλάξετε πολιτική. Και αν δεν μπορείτε, να σηκωθείτε να φύγετε. Γιατί οδηγείτε την χώρα από μαρασμό σε μαρασμό, είναι λάθος, είναι θάνατος, είναι το μνημόσυνο της Πατρίδας» ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, υποστήριξε πως η κυβέρνηση, πριν από τις πρωτοβουλίες της για περικοπές μισθών, θα έπρεπε να φέρει ένα ενιαίο μισθολόγιο, κάτι για το οποίο, «ουδείς θα μπορούσε να αντιδράσει». Ανεπαρκείς έκρινε και τις ρυθμίσεις για την οικοδομή και πρότεινε «να κάνετε μια επιμήκυνση των διοδίων και να πείτε στις εταιρείες με αυτό το συμβόλαιο να πάνε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να πάρουν χρήματα και να κάνουν 15 δισ. δημόσια έργα. Ο κ. Καρατζαφέρης, συμφώνησε επίσης πως «το Δημόσιο έχει πάρα πολλούς υπαλλήλους», όπως επίσης πως και στις ΔΕΚΟ, «οι μισθοί είναι δύο φορές επάνω απ’ τους αντίστοιχους του Δημοσίου».

Και για τα δύο ωστόσο, «οι φταίχτες δεν είναι οι υπάλληλοι, αλλά εσείς, που συνειδητά δίνατε και άδειασε το σεντούκι του κράτους» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ. «Νομοσχέδιο εργασιακής, εθνικής και κοινωνικής ταπείνωσης» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας, το πολυνομοσχέδιο για τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης, και προειδοποίησε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: «Οι ασκοί του Αιόλου έχουν ανοίξει. Όποιος πιστεύει πως μπορεί να βγάζει την ουρά του απ’ έξω, κάνει λάθος».

Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέρθηκε με σκληρές εκφράσεις εναντίον της κυβέρνησης και των παριστάμενων υπουργών (Γ.Παπακωνσταντίνου και Λ.Κατσέλη) κατηγορώντας τους πως συγκροτούν μια «κυβέρνηση παραδομένων που εκτελεί αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι τους ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της Τρόικας», μια κυβέρνηση «μεταφραστών του Μνημονίου».

«Ξηλώνετε βήμα-βήμα τις κοινωνικές κατακτήσεις και λέτε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό: Ψέματα για δήθεν υψηλόμισθους υπαλλήλους, ψέματα για τις ΔΕΚΟ, ψέματα ότι η κοινωνία στηρίζει αυτά τα μέτρα» είπε. Ο κ. Τσίπρας έκλεισε την ομιλία του απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: «Ως πότε θα καταπίνετε τη συνείδησή σας; Το κάνατε με το Μνημόνιο, το κάνατε με τα ασφαλιστικά, άντε και σήμερα. Νομίζετε πως μετά ξεμπερδεύετε; Αυτός ο κατήφορος σταματημό δεν έχει».

«Το Μνημόνιο νούμερο τρία, έχει νέα μέτρα. Και θα κληθείτε μέχρι τα τέλη Φλεβάρη, προφανώς και πάλι με την διαδικασία του κατεπείγοντος, να ψηφίσετε νέες μειώσεις στους μισθούς, στις ΔΕΚΟ, μέχρι και απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Τι θα κάνετε το Φλεβάρη; Θα πάτε και πάλι στον ΚΤΕ να εκφράσετε τις αντιρρήσεις σας και θα στοιχηθείτε πίσω απ’ τις επιλογές του κου Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου;» κατέληξε.

Ο Αστέριος Ροντούλης από το ΛΑ.Ο.Σ. απέδωσε τη σπουδή στην κυβερνητική αδράνεια, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης από το ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για γυμνό, ωμό και κυνικό πραξικόπημα και ο ανεξάρτητος Φώτης Κουβέλης έκανε λόγο για φίμωση της Βουλής.

Η επίσης ανεξάρτητη Σοφία Σακοράφα, σχολιάζοντας το γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπό τους και δεν μπορούν να τοποθετηθούν όλοι τόνισε ότι «δεν μπορεί να μιλά ο «δοτός» του ΔΝΤ στη Βουλή και να μην μπορούν να μιλάνε οι βουλευτές».

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από τους βουλευτές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Χαρακτηριστική του κλίματος είναι η δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Βουδούρη, ο οποίος, όπως ανέφερε, δεν θα είναι παρών στη συνεδρίαση της Βουλής, διότι θεωρεί ότι οι βουλευτές καλούνται να είναι απλοί ακροατές

Yπενθυμίζεται ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, περιλαμβάνουν συν τοις άλλοις, ψαλίδισμα στις ΔΕΚΟ όσων μισθών υπερβαίνουν τα 1800 ευρώ, αύξηση του ΦΠΑ αλλά και μείωσή του στα φάρμακα και τις τουριστικές υπηρεσίες, διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ύψους 24 δισ ευρώ, διετή αναστολή των διατάξεων για το «πόθεν έσχες» στην πρώτη κατοικία, διετή αναβολή είσπραξης των φόρων επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων, αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Από την πλευρά τους, τα συνδικάτα βρίσκονται ήδη σε θέση μάχης και πραγματοποιούν όλη την εβδομάδα στάσεις εργασίας και απεργίες.

Το μεσημέρι, εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή, ενώ, λόγω του συλλαλητηρίου της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ αποκλείστηκαν οι γύρω δρόμοι.