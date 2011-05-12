Συνελήφθη η κατηγορούμενη για το παραδικαστικό Αντωνία Ηλία

Συνελήφθη την Πέμπτη στο Λονδίνο η πρώην πρωτοδίκης Αντωνία Ηλία η οποία είχε καταδικαστεί για εμπλοκή στο παραδικαστικό κύκλωμα, ενώ σε βάρος της εκκρεμούν και πέντε ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης.
Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε μετά από συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με την Ιντερπόλ και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης, μέσω των αρμοδίων δικαστικών αρχών.
Υπενθυμίζεται ότι στην κ. Ηλία είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 6 χρόνων και 8 μηνών για πράξεις παράβασης καθήκοντος και αποσιώπησης λόγου εξαίρεσης.
