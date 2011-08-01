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Νεκροί εντοπίστηκαν 25 άνδρες σε αμπάρι πλοίου προερχόμενου από τη Λιβύη, σε μικρή απόσταση από τις νότιες ακτές της Λαμπεντούζα.

Νεκροί εντοπίστηκαν 25 άνδρες σε αμπάρι πλοίου προερχόμενου από τη Λιβύη, σε μικρή απόσταση από τις νότιες ακτές της Λαμπεντούζα.

Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για Αφρικανούς μετανάστες, οι οποίοι και δηλητηριάστηκαν από τις αναθυμιάσεις της μηχανής.

Παράλληλα διενεργείται έρευνα για το περιστατικό, ενώ θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου των μεταναστών.

Στο πλοιάριο που σύμφωνα με τις μαρτυρίες είχε αναχωρήσει πριν δύο ημέρες από τη Λιβύη, επέβαιναν συνολικά 300 μετανάστες.

Βάσει των στοιχείων των ιταλικών αρχών, από τον Ιανουάριο, οπότε και ξέσπασαν οι ταραχές στον αραβικό κόσμο, 30.000 μετανάστες και πρόσφυγες, στην πλειοψηφία τους από την Τυνησία, τη Λιβύη και την υποσαχάρια Αφρική, έχουν φθάσει στην Λαμπεντούζα.