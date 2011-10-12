Απάντησε με… ανακοίνωση ο Βγενόπουλος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι θα μηνύσει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη εξέδωσε ο Ανδρέας Βγενόπουλος. Απέστειλε μάλιστα στους εκπροσώπους του Τύπου το ενοικιαστήριο της ΠΑΕ, καθώς και ομιλία του «Καπετάνιου» το 1981.

Ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι θα μηνύσει και αυτός με τη σειρά του τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, εξέδωσε ο Ανδρέας Βγενόπουλος. Απέστειλε μάλιστα στους εκπροσώπους του Τύπου το ενοικιαστήριο της ΠΑΕ, καθώς και ομιλία του «Καπετάνιου» το 1981.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αποφάσεις επί μηνύσεων εκδίδουν τα Δικαστήρια και είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να προσφεύγει σε αυτά. Δεν αντιλαμβάνομαι τη δημοσιότητα που επεδίωξε ο κ. Γιώργος Βαρδινογιάννης, εκτός εάν πιστεύει ότι το MEGA και το STAR σήμερα θα βγάλουν και απόφαση και ότι αυτό με ενοχλεί έστω και κατ΄ελάχιστον. Η συνέχεια θα δοθεί στα Δικαστήρια όπου θα κριθούν και οι δικές μου δικαστικές ενέργειες κατά του MEGA, του STAR και του DERBY, αλλά τώρα πλέον και κατά του κ. Γιώργου Βαρδινογιάννη για ψευδή καταμήνυση.

Λυπούμαι ειλικρινά διότι πιστεύω ότι ο κ. Γιώργος Βαρδινογιάννης πραγματικά αγάπησε και προσέφερε πολλά στον Παναθηναϊκό.

Επίσης απορώ διότι στην πρόσφατη συνέντευξή μου μόνον καλά λόγια είπα για τον κ. Γιώργο Βαρδινογιάννη και τους αδελφούς του για την προσφορά τους, και με την Παιανία, στον Παναθηναϊκό, σε αντιδιαστολή με την σημερινή κατάσταση όπου υπό την ηγεσία του κ. Γιάννη Βαρδινογιάννη η Παιανία ενοικιάζεται πλέον στην ΠΑΕ με ενοίκιο 1.050.000 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) το χρόνο, τρία ενοίκια προκαταβολή και με εξασφάλιση μεταχρονολογημένες επιταγές της ΠΑΕ!

Υ.Γ.1. Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία του κ. Γιώργου Βαρδινογιάννη στα εγκαίνια της Παιανίας το 1981. Ποιος να φανταζόταν τότε ότι «το έργο αγάπης των δημιουργών του προς τον Παναθηναϊκό» θα κατέληγε σε συμφωνητικό υπεκμίσθωσης;

Υ.Γ.2. Συνημμένα μπορείτε να βρείτε και το συμφωνητικό υπεκμίσθωσης με τους προαναφερόμενους αλλά και τους λοιπούς ενδιαφέροντες όρους της συμφωνίας».