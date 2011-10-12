Μήνυση «Καπετάνιου» στον Βγενόπουλο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νομικά εναντίον του Ανδρέα Βγενόπουλου κινήθηκε ο ιστορικός Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργος Βαρδινογιάννης, για τα όσα είπε ο Αντιπρόεδρος της MIG αναφερόμενος στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Παιανίας, στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε τον Σεπτέμβριο.

Νομικά εναντίον του Ανδρέα Βγενόπουλου κινήθηκε ο ιστορικός Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργος Βαρδινογιάννης, για τα όσα είπε ο Αντιπρόεδρος της MIG αναφερόμενος στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Παιανίας, στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Βγενόπουλος είχε αναφέρει σχετικά με το αθλητικό κέντρο του «τριφυλλιού»: «Οι Βαρδινογιάννηδες πήραν μια έκταση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την έφτιαξαν προπονητικό κέντρο το 1980 και την παρέδωσαν στον Παναθηναϊκό».

Ο Mr. MIG υπονόησε ότι ο «Καπετάνιος» και η οικογένεια Βαρδινογιάννη πήραν δωρεάν την έκταση και την βάζουν στη διαδικασία αγοραπωλησίας της ΠΑΕ, ζητώντας οικονομικό αντάλλαγμα!

Ήταν λογικό ότι η οικογένεια «Βαρδινογιάννη» θα απαντούσε με μηνύσεις, κάτι άλλωστε που είχε αφήσει να εννοηθεί και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης σε μία από τις ανακοινώσεις. Η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες.

Η δήλωση του Γιώργου Βαρδινογιάννη:

«Αναγκάστηκα να έρθω στην εισαγγελία να καταθέσω μήνυση διότι η λασπολογία έχει και τα όριά της. Δεν μπορεί κάποιος που γνωρίζει τα γεγονότα να κάθεται να λασπολογεί και να λέει ότι την Παιανία την έκανα με χορηγία της Γενικής Γραμματείας, απεναντίας μόνο προσκόμματα είχα από την πολιτεία για την Παιανία.

Αυτό το οποίο συστηματικά γίνεται τα τελευταία χρόνια, να δηλητηριάζονται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, για μένα είναι απαράδεκτο. Δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα, το θέμα έχει πάει στη Δικαιοσύνη, γιατί κάποτε πρέπει να υπάρξει ένας φραγμός σε αυτή τη μορφή της λασπολογίας προκειμένου να αποκτήσει κάποιος αναγνωρισιμότητα».