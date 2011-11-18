Γράφει ο Γιώργος Νύκτας

Όταν η Βούλα Πατουλίδου το 1992 κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης και μας ανέβαζε στο βάθρο νικητές και περήφανους είπε εκείνη την περίφημη ατάκα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ». Μια ατάκα πέντε λέξεις που μέσα τους κρύβεται όλο το μεγαλείο της ψυχής του απλού ανώνυμου και ανιδιοτελή Έλληνα που πάντα νοιώθει την υποχρέωση να κάνει το χρέος και το καθήκον του προς τη χώρα, την ίδια ακριβώς υποχρέωση επιβάλλεται να νοιώσουν οι πολιτικοί μας τούτες τις τραγικές για τη χώρα ώρες και να κάνουν αυτό που επιβάλλει το καθήκον τους για τη σωτηρία της Ελλάδας.

Μακριά από κομματικές περιχαρακώσεις, κομματικά και προσωπικά συμφέροντα θα πρέπει όλοι τους να γίνουν στρατιώτες στο κοινό αγώνα για τη διάσωση της χώρας. Αυτός είναι ο αγώνας που προέχει σήμερα και όχι ο αγώνας για τη διακυβέρνηση του ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ. Είναι ανάγκη αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες οι πολιτικοί μας και περισσότερο αυτοί που κυβέρνησαν αυτό το τόπο να κάνουν τον απολογισμό τους, την αυτοκριτική τους και να αναλογισθούν πως σαν χώρα φθάσαμε στο χείλος του γκρεμού. Τώρα που τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει αρκετά, να λειτουργήσουν σαν έλληνες πατριώτες και να κάνουν το χρέος τους απέναντι στη χώρα και το λαό που τους στήριζε. Να αγωνιστούν για την Ελλάδα, για την Εθνική μας κυριαρχία και για την Εθνική μας περηφάνια.

Μια ευκαιρία είναι και ίσως η τελευταία για το σημερινό πολιτικό μας σύστημα να σώσει το πολιτικό του γόητρο και την αξιοπιστία του που τόσο έχουν καταρρακώσει τα τελευταία χρόνια. Θα είναι καλό για τους πολιτικούς να αναλογισθούν το νόημα της δήλωσης του νέου πρωθυπουργού «ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ». Τώρα είναι η ώρα που οι πολιτικοί οφείλουν και πρέπει να κάνουν κάτι για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Εμείς ο λαός όπως γίνεται πάντα στις δύσκολες για τη χώρα ώρες, με αξιοπρέπεια και καρτερικότητα αγωνιζόμαστε και ματώνουμε για να μείνει όρθια η Ελλάδα, για να μη κατρακυλήσουμε όλοι μαζί στην άβυσσο.

Ιστορικά άμα το δούμε τους δύσκολους για τη χώρα αγώνες τους δίνει και τους κερδίζει πάντα ο λαός. Πάντα ο λαός αγωνίζεται, πάντα ο λαός ματώνει, πάντα ο λαός κερδίζει τις μάχες. ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΠΛΩΣ ΚΑΡΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΤΟΥ

