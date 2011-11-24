Στη δημοσιότητα η λίστα με τα βαρέα και ανθυγιεινά

Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τη νέα λίστα με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Βάσει αυτής, εκτός ΒΑΕ βρίσκονται αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου 2011 περίπου 166.000 εργαζόμενοι σε ειδικότητες και εργασίες που μέχρι πρότινος χαρακτηρίζονταν ως βαριές και ανθυγιεινές.

Σε αυτή θα υπάγονται 365.000 περίπου εργαζόμενοι από 531.000 που ήταν με βάση το σημερινό καθεστώς.

Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα θα συνεχίσουν να απασχολούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι ειδικότητες εξαιρούνται, αλλά οι ίδιοι έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2015 12 έτη ασφάλισης στα ΒΑΕ (3.600 ημέρες).

Εκτός της νέας λίστας μένουν ειδικότητες όπως καμαριέρες, κομμωτές, προσωπικό καθαριότητας σε γραφεία διοίκησης δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων που έχουν μόνιμη εργασία στο δημόσιο και τους οργανισμούς, σερβιτόροι που εργάζονται ως τις 10 το βράδυ, ζαχαροπλάστες, πωλητές στο λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο, ταμίες, συντηρητές κτιρίων και διοικητικό προσωπικό που απασχολείται σε βιομηχανίες και φαρμακοβιομηχανίες ή άλλους χώρους όπου οι συνάδελφοι τους ασφαλίζονται στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Για πρώτη φορά στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών θα ενταχθεί το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι στους βιολογικούς καθαρισμούς, οι αγρεργάτες που απασχολούνται στα θερμοκήπια και στους ψεκασμούς, οι εργάτες αλιείας, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι και τεχνίτες, οι τεχνικοί τηλεόρασης που εργάζονται με φορητές κάμερες.

Η νέα λίστα διαμορφώνει αποκλειστικά και μόνο το ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης. Ειδικά επιδόματα και άλλες παροχές ή όροι εργασίας που συνδέονται με εργαζόμενους στο συγκεκριμένο καθεστώς ρυθμίζονται αποκλειστικά με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Για δραστικές περικοπές στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, με μοναδικό κριτήριο την μείωση των δαπανών έκανε λόγο το μέλος της Επιτροπής Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Στρατούλης.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη, οι περικοπές αυτές είναι προς όφελος των επιχειρήσεων, «αφού τις ελαφρύνουν από τις πρόσθετες εργοδοτικές εισφορές για τους εργαζόμενους που εξαιρούνται από τη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων».

Παράλληλα «επιβαρύνουν τους εργαζόμενους που εξαιρούνται και κυρίως τους νέους εργαζόμενους με τη μείωση των μισθών και συντάξεών τους και με αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης», ενώ «ζημιώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία τους που θα χάσουν τις επιπλέον εργοδοτικές και εργατικές εισφορές».

Ο κ. Στρατούλης εξέφρασε την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην «κατεδάφιση» της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, και τους καλεί «να ανατρέψουν με τους αγώνες τους» τις πολιτικές της κυβέρνησης και της τρόικας.