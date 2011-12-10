Σύλληψη εμπλεκομένου στο παραδικαστικό κύκλωμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνελήφθη, σήμερα Σάββατο, στη Νότια Αφρική, με διεθνές ένταλμα σύλληψης, 63χρονος στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται εμπλεκόμενος στην υπόθεση του παραδικαστικού κυκλώματος.
Συνελήφθη, σήμερα Σάββατο, στη Νότια Αφρική, με διεθνές ένταλμα σύλληψης, 63χρονος στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται εμπλεκόμενος στην υπόθεση του παραδικαστικού κυκλώματος.
Ο στρατιωτικός γιατρός είχε διαφύγει στο εξωτερικό μόλις αποκαλύφθηκε η παράνομη δράση της ομάδας για την οποία κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει η πρώην ανακρίτρια Αντωνία Ηλία, ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Γιοσάκης και άλλοι συνεργοί τους.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο συλληφθείς εξέδιδε με το αζημίωτο ψευδή ιατρικά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνταν για να μην προφυλακιστούν ή να αποφυλακιστούν κατηγορούμενοι κυρίως για εμπορία ναρκωτικών, οι οποίοι πλήρωναν τα μέλη του παραδικαστικού κυκλώματος για να έχουν ευνοϊκή ποινική μεταχείριση.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.