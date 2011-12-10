10.12.2011 12:54

Σύλληψη εμπλεκομένου στο παραδικαστικό κύκλωμα

Συνελήφθη, σήμερα  Σάββατο, στη Νότια Αφρική, με διεθνές ένταλμα σύλληψης, 63χρονος στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται εμπλεκόμενος  στην υπόθεση του παραδικαστικού κυκλώματος.

Ο στρατιωτικός γιατρός είχε διαφύγει στο εξωτερικό μόλις αποκαλύφθηκε η παράνομη δράση της ομάδας για την οποία  κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει η πρώην ανακρίτρια Αντωνία Ηλία, ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Γιοσάκης και άλλοι συνεργοί τους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο συλληφθείς εξέδιδε με το αζημίωτο ψευδή ιατρικά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνταν για να μην προφυλακιστούν ή να αποφυλακιστούν κατηγορούμενοι κυρίως για εμπορία ναρκωτικών, οι οποίοι πλήρωναν τα μέλη του παραδικαστικού κυκλώματος για να έχουν ευνοϊκή ποινική μεταχείριση.

