Απόψε η ψηφοφορία για το φορολογικό

Mε την αντιπολίτευση να καταγγέλλει φορομπηχτικές ρυθμίσεις, ψηφίζεται απόψε το φορολογικό νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής.



Ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, υποστήριξε ότι θα ακολουθήσει μείωση φόρων και απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, αναγνώρισε ότι τα μέτρα είναι σκληρά και δήλωσε αποφασισμένος να παταχθεί η φοροδιαφυγή.

Να το καταψηφίσουν κάλεσε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Ραγκούσης, μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας, αναφέροντας ότι το νομοσχέδιο «υιοθετεί τη φιλοσοφία του χθες που μας χρεοκόπησε, επαναθεμελιώνει την Ελλάδα της κατανάλωσης και όχι της παραγωγής, φροντίζει και νοιάζεται για τους επιχειρηματίες και όχι για τις επιχειρήσεις».

ΔΗΜΑΡ:

Εκ μέρους της ΔΗΜΑΡ, η Ασημίνα Ξηροτύρη, αναφερόμενη στο άρθρο 2, περί φορολόγησης των καταθέσεων, επεσήμανε ότι «αν δεν υπάρξει μέχρι το τέλος συγκερασμός απόψεων και αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των καταθέσεων, η ΔΗΜΑΡ θα διαφωνήσει».

Ανεξάρτητοι Έλληνες:

Για «αρχή της κατάργησης και της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών», μίλησε στη Βουλή ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμμένος.



Ο κ. Καμμένος αντιπρότεινε μια ριζική φορολογική μεταρρύθμιση, με την εφαρμογή της "σεισάχθειας" μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενική φορολόγηση που δεν θα υπερβαίνει το 8- 10%.



«Οι φόροι απ' το 2009 αυξήθηκαν επτά φορές. Περικόπηκαν 20 φορές οι συντάξεις με συνολική μείωση 40%, καταργήθηκαν όλα τα επιδόματα, εξαπλασιάστηκε ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά τα έσοδα είναι τα ίδια. Κάποιοι συνάνθρωποί μας δεν θα επιβιώσουν απ' το κρύο αυτό το χειμώνα. Θα πεθάνουν Έλληνες, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει την εντολή της τρόικας να φορολογήσει βαριά το πετρέλαιο θέρμανσης» ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Καμμένος και συνέχισε: «Επτακόσιες χιλιάδες Έλληνες και νοικοκυριά δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα. Τρία εκατομμύρια είναι οι φτωχοί στην πατρίδα μας. 80% αυξήθηκαν τα συσσίτια που γνωρίζουμε. Το 57% των νέων είναι άνεργοι. Από το 2009, έχει μπει λουκέτο σε 500.000 επιχειρήσεις. Από το 2012, το 13% των παιδιών μας σταμάτησε το σχολείο. Κόψατε τη σύνταξη των πολυτέκνων».



«Όσοι έχουν σπίτι θα παραδώσουν τα κλειδιά τους στο κράτος. Και το κράτος θα παραδώσει τα κλειδιά του σπιτιού του Έλληνα στους τραπεζίτες δανειστές. Αυτό είναι η κατάργηση της ιδιωτικής περιουσίας» υπογράμμισε ο Πάνος Καμμένος.



Η «εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, που δρομολογήθηκε από το πρώτο Μνημόνιο, μπαίνει σε νέα φάση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που έρχεται στη Βουλή Σάββατο πρωί και ψηφίζεται τη Δευτέρα με διαδικασίες έκτακτου στρατοδικείου. Παραχωρείται πλέον ακόμα και ο χρυσός που υπάρχει στα υπόγεια της Τραπέζης της Ελλάδος. Η ανεργία θα ανέλθει στο 40% και θα αναγκαστείτε να περικόψετε μισθούς και συντάξεις -ακόμα και τον βασικό μισθό τον Απρίλιο- όπως επίσης και τον 13ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα» παρατήρησε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.



Ο κ. Καμμένος τόνισε ότι παρά τις παλαιότερες καταγγελίες του, ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται να δώσει για 2 δισ. τον ΟΠΑΠ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την τράπεζα που τον Αύγουστο ο Γιάννης Στουρνάρας είχε χαρακτηρίσει «πρώτη τράπεζα της Ελλάδος και τρίτη σε επάρκεια κεφαλαίων» για να τη χαρακτηρίσει 19 ημέρες αργότερα "μη βιώσιμη".

KKE:

«Το νομοσχέδιο θα μας κάνει όλους φοροφυγάδες» δήλωσε η Αλέκα Παπαρήγα και αναρωτήθηκε: «Φορολογείτε τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά τα αφαιρείτε από την εφορία. Είναι η ΔΕΗ, η ύδρευση, τα καύσιμα και το τηλέφωνο είδη πολυτελείας; Πώς θα πληρώσουμε με μηδενικό εισόδημα το φόρο για το σπίτι; Θα φάμε τα τούβλα;».

H κ. Παπαρήγα προανήγγειλε τροπολογίες στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα αποσκοπούν στην κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος, του ειδικού τέλους για τα ακίνητα και του ΦΠΑ με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβάλλονται στο πετρέλαιο θέρμανσης.



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ:

«Η Χρυσή Αυγή δεν θα συμμετάσχει σε αυτή την απάνθρωπη και αντεθνική πολιτική. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προσπάθεια τους να ξεπουλήσουν τη χώρα έναντι πινακίου φακής», ανέφερε ο Ηλίας Παναγιώταρος.

ΣΥΡΙΖΑ: (Ανακοίνωση)

"Η φοροεπιδρομή που υφίσταται σήμερα ο ελληνικός λαός από την τρικομματική, μνημονιακή κυβέρνηση Σαμαρά και η οποία κορυφώνεται με το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο, δεν έχει προηγούμενο όχι μόνο στην μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Οι κεφαλικοί φόροι, τα «χαράτσια», η κατάργηση των φοροαπαλλαγών των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, η εκτίναξη του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης και η «φοροτιμωρία» όσων έχουν παιδιά, έχουν οδηγήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών σε απόγνωση και την ελληνική οικονομία σε «αργό θάνατο».

Ειδικά το παρόν φορολογικό νομοσχέδιο μόνο ως «ταφόπλακα» των όποιων ψηγμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης είχαν απομείνει στο φορολογικό σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς από τη μια μεριά επιβαρύνει δυσβάσταχτα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα(κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ, των φοροαπαλλαγών, των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα παιδιά κ.α) και από την άλλη χαρίζει απλόχερα δισεκατομμύρια ευρώ φόρους στις τράπεζες (βλ. ρύθμιση αναβαλλόμενου φόρου), στους εφοπλιστές (διατήρηση της πληθώρας των φοροαπαλλαγών τους), στις μεγάλες εταιρείες (μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης για τις Α.Ε στο 32,8% από 40%) και στους «έχοντες και κατέχοντες». Όσο δε για τους φοροφυγάδες και πρωτίστως τους μεγαλοφοροφυγάδες δεν υπάρχει καμία ρύθμιση, κανένα μέτρο, καμία ποινή! Πλήρης ασυλία!

Απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη φορολογική πολιτική που αναδιανέμει τον πλούτο προς όφελος των σύγχρονων «ολιγαρχών» οφείλουμε να αντισταθούμε, προκειμένου να επιβιώσουμε: ως πολίτες, ως λαός, ως κοινωνία.

Οφείλουμε να προτάξουμε την ανάγκη για μια ριζική φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη θα φορολογεί τον πλούτο και θα ενισχύει το λαό.

Γι’ αυτό και απαιτούμε να καταγραφεί, επιτέλους, ο συσσωρευμένος πλούτος μέσω του περιουσιολογίου και να φορολογηθούν ουσιαστικά η πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και το εφοπλιστικό κεφάλαιο! Να ενισχυθούν οι φοροελεγκτικοί και οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί, ώστε να καταπολεμηθεί επιτέλους η φοροδιαφυγή και να πληρώσουν οι μεγαλοφοροφυγάδες"