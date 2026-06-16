Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Δράμα: Πήγαιναν μαζί σε ψυχολόγο για να διαχειριστούν τον χωρισμό τους

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Δράμα από τη νέα γυναικοκτονία που κατεγράφη στην περιοχή, όπου αστυνομικός δολοφόνησε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει στο «φως», κανένα σημάδι δεν προμήνυε την τραγωδία που θα ακολουθούσε. Το ζευγάρι αστυνομικών ήταν σε διάσταση, ωστόσο φαίνονταν να έχουν κοινό πλαίσιο συνεννόησης για την οργάνωση της καθημερινότητας και, κυρίως, για ζητήματα που αφορούσαν τα παιδιά τους.

Νέες πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι το ζευγάρι είχε συμμετάσχει από κοινού σε συνεδρίες με ψυχολόγο, στο πλαίσιο προσπάθειας διαχείρισης του συζύγου των αλλαγών που συνόδευαν τον χωρισμό και την επόμενη μέρα της σχέσης τους.

Μάλιστα, η γυναίκα αστυνομικός, η οποία δολοφονήθηκε τελικά από το σύζυγό της, είχε μεταφέρει στην υπηρεσία της θετική εικόνα για τον εν διαστάσει σύζυγό της, ενώ του είχε εμπιστευτεί την καθημερινή φροντίδα των παιδιών.

Το αίτημα απόσπασης και η μέριμνα για τα παιδιά

Σε αυτό το πλαίσιο, είχε καταθέσει αίτημα απόσπασης προς τον διοικητή της, με σκοπό τη λήψη επιδόματος 4.000 ευρώ για εκτός έδρας υπηρεσία. Στο ίδιο αίτημα είχε αναφέρει ότι, κατά την απουσία της, τα παιδιά θα παρέμεναν με τον πατέρα τους, ο οποίος θα αναλάμβανε τη φροντίδα τους.

Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, δεν υπήρχαν στοιχεία που να προμηνύουν την τραγική κατάληξη που θα ακολουθούσε.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία επισημαίνει ότι δεν είχαν καταγραφεί ενδείξεις κακοποιητικής συμπεριφοράς και ότι, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, το έγκλημα αποδίδεται σε κάτι «στιγμιαίο».

Η δολοφονία με τουλάχιστον επτά μαχαιριές

Παρά την αποτίμηση περί «στιγμιαίου» περιστατικού, η υπόθεση χαρακτηρίζεται από έντονη βία. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε τουλάχιστον επτά μαχαιριές, με πολλά τραύματα να εντοπίζονται στους πνεύμονές της. Ωστόσο, το μοιραίο χτύπημα ήταν στην καρδιά.

Η γυναίκα εντοπίστηκε στο σπίτι του ζευγαριού όταν ο ανήλικος γιος τους κάλεσε την αστυνομία μετά την άγρια επίθεση.

Λίγο αργότερα βρέθηκε και ο σύζυγός της μέσα στο αυτοκίνητό του, ο οποίος είχε δώσει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

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