21.01.2013 12:54

Αεροδιακομιδή βρέφους 33 ημερών με ασιτία

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διεκομίσθη από τη Λέρο ένα βρέφος 33 ημερών, με συμπτώματα υποθερμίας, δύσπνοιας και ασιτίας.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διεκομίσθη από τη Λέρο ένα βρέφος 33 ημερών, με συμπτώματα υποθερμίας, δύσπνοιας και ασιτίας.
 
Σύμφωνα με το και το lerosnews, το Σάββατο ενημερώθηκε ο παιδίατρος του Νοσοκομείου Λέρου σχετικά με επείγον περιστατικό που αφορούσε βρέφος 33 ημερών, το οποίο διεκομίσθη στα επείγοντα, με συμπτώματα υποθερμίας και δύσπνοιας. Οι γιατροί του νοσοκομείου προέβησαν σε όλες της απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώνοντας ότι το βρέφος, εκτός από υποθερμία, υπέφερε και από ασιτία….
 
Οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές αρχές ενημερώθηκαν και το βρέφος διεκομίσθη με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ όπου εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καθώς διαπιστώθηκε πως είχε πολυοργανική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα η κατάστασή του να θεωρείται κρίσιμη. Μαζί του είναι η 24χρονη μητέρα του, μετά από σχετική έγκριση από την Εισαγγελική αρχή της Λέρου.
 
Δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε τα συμπτώματα του βρέφους…

