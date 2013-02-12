«Κύπελλο» και στην υποκρισία

Εκτακτη σύσκεψη των επιτελών της ΕΛ.ΑΣ. με τον Ν. Δένδια για τα αίσχη στον τελικό του μπάσκετ, με «εξιλαστήριο θύμα» τον υπεύθυνο για τα μέτρα τάξης ταξίαρχο Ν. Χασομέρη

Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, που τα ΜΑΤ δείχνουν «υπερβάλλοντα ζήλο» απέναντι σε ανέργους, ηλικιωμένους και απεργούς, την Κυριακή συμπεριφέρθηκαν με το γάντι στους χούλιγκαν



Του ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΓΑΝΗ



Την Κυριακή το βράδυ στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ελληνικού «πρωταθλήτρια» αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά η αλητεία. Για να της πάρει τα σκήπτρα την επόμενη μέρα η υποκρισία. Στη χώρα όπου άπαντες κινητοποιούνται κατόπιν εορτής, αναζητώντας εξιλαστήρια θύματα, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση η αντίδραση της πολιτείας σχετικά με τα όσα διαδραματίστηκαν στον «τελικό του αίσχους» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Τη Δευτέρα το πρωί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη των επιτελών της ΕΛ.ΑΣ., με μοναδικό αντικείμενο την κατά γενική ομολογία ερασιτεχνική αντίδραση της αστυνομίας στα άγρια επεισόδια μεταξύ «κόκκινων» και «πράσινων» χούλιγκαν. Εν αντιθέσει με άλλες περιπτώσεις, όπου τα ΜΑΤ δείχνουν «υπερβάλλοντα ζήλο» απέναντι σε απλήρωτους εργαζομένους, ανέργους, ηλικιωμένους, απεργούς ή «καταληψίες δημόσιων κτιρίων», την Κυριακή το απόγευμα συμπεριφέρθηκαν… με το γάντι.

Εξαιτίας των «καλών τρόπων» της ΕΛ.ΑΣ. άλλωστε, μάλλον δικαιολογείται το ότι δεν έγινε ούτε μία προσαγωγή από τα «καλόπαιδα» των χούλιγκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ετσι εξηγείται και το γιατί οι οργανωμένοι «στρατοί» μπήκαν στο γήπεδο χωρίς να τους γίνει σωματικός έλεγχος, με συνέπεια να περάσουν από πιστόλια φωτοβολίδων μέχρι και σουγιάδες, σημαδεύοντας και μαχαιρώνοντας παίκτες των αντίπαλων ομάδων. Πώς για ένα δεκάλεπτο καμιά 50αριά αλήτες και των δύο ομάδων «έκοβαν βόλτες» ανενόχλητοι εντός του αγωνιστικού χώρου; Πώς οι επικεφαλής των μέτρων τάξης προσπάθησαν να αλλάξουν τη γνώμη των διαιτητών, υποστηρίζοντας ότι «αδυνατούν να διασφαλίσουν την ομαλή αποχώρηση των οπαδών», προσκρούοντας στη σθεναρή αντίσταση του πρώτου διαιτητή Τόμι Σχοινά, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι «αν δεν φύγουν αυτοί, θα φύγουμε εμείς!»;

«Εξιλαστήριο θύμα» για όλα αυτά τα «πώς» ήταν εύκολο να βρεθεί: ο ταξίαρχος Νίκος Χασομέρης, Αστυνομικός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Αττικής, θεωρητικά «υπεύθυνος» για τα μέτρα τάξης, ο οποίος έως τον περασμένο Ιούλιο υπηρετούσε στη… Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Μόνο που ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των αστυνομικών δυνάμεων του τελικού ανήκε στο Αρχηγείο, εξ ου την Κυριακή το απόγευμα βρίσκονταν στο θάλαμο επιχειρήσεων ο ίδιος ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και επιτελείς του.

Το μάρμαρο πλήρωσαν και οι 24 επικεφαλής των διμοιριών των ΜΑΤ, οι οποίοι κλήθηκαν σε ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν οι τυχόν πειθαρχικές ευθύνες για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Λες και μόνοι τους αποφάσιζαν πώς θα ενεργήσουν οι διμοιρίες τους… Διότι αν ενεργούσαν με δική τους πρωτοβουλία, είναι βέβαιο ότι θα μάζευαν ορισμένους «παλικαράδες», οι οποίοι επί μισή ώρα έσπαγαν και έδερναν μπροστά στα μάτια τους. Αντί τώρα να ψάχνουν βίντεο και φωτογραφίες από τα ΜΜΕ και τις κάμερες ασφαλείας, ώστε να αναγνωριστούν και να συλληφθούν, κατόπιν εορτής, οι πρωταίτιοι των επεισοδίων.

Τα όσα διαδραματίστηκαν πάντως στις εξέδρες και τον αγωνιστικό χώρο του κλειστού γυμναστηρίου στο Ελληνικό δυστυχώς δεν εκπλήσσουν πλέον κανέναν. Αλλωστε, έχουν επαναληφθεί τόσες φορές, με την ίδια πάντα… μονότονη επόμενη μέρα…

Ημ.δημοσίευσης: Τρίτη 12-2-13