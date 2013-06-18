Επτά χρόνια κάθειρξη στον Πέτρο Μαντούβαλο

Επτά χρόνια κάθειρξη και τριετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων επέβαλε, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον δικηγόρο, πρώην βουλευτή της ΝΔ, Πέτρο Μαντούβαλο, καθώς κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της άμεσης συνέργειας σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σχετικά με εμπλοκή του στο λεγόμενο «παραδικαστικό κύκλωμα».

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον πρώην βουλευτή ενώ σύμφωνα με την κατηγορία με εντολή του κατηγορούμενου κατατέθηκαν επτά εκατομμύρια δραχμές σε λογαριασμό τού πρώην ανακριτή Ευάγγελου Καλούση από δικηγόρο, συνεργάτη του κ. Μαντούβαλου. Κατά την εισαγγελική άποψη «ο κατηγορούμενος επέβαλε στον νεαρό τότε δικηγόρο την ιδέα ότι η κατάθεση έγινε έπειτα από εντολή ηλικιωμένης συνηγόρου, που σήμερα έχει αποβιώσει».



Ο κ. Μαντούβαλος στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία σε βάρος του, τόνισε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα του καταλογίζονται και υποστήριξε ότι την επίμαχη περίοδο απουσίαζε στη Ρουμανία.



Ο δικηγόρος είχε αθωωθεί για την ίδια υπόθεση στις 26 Φεβρουαρίου του 2010, όμως πριν ολοκληρωθεί η δίκη, αμέσως μετά την εκφώνηση της απόφασης ο νυν καταζητούμενος επιχειρηματίας Ιω. Μπολέτσης, συγκατηγορούμενος του κ. Μαντούβαλου, που είχε μόλις καταδικαστεί, προέβη σε καταγγελίες για «μεθοδεύσεις» σε βάρος τού τότε προέδρου του δικαστηρίου, Γ. Ευσταθίου.



Μετά από αυτό το περιστατικό ο Άρειος Πάγος άσκησε αναίρεση κατά της απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στο σκέλος που αφορούσε την απαλλαγή του Π. Μαντούβαλου για το κακούργημα της άμεσης συνέργειας σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.