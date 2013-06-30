Παίζει για Δήμαρχος…

Ο Γιάννης Ιωαννίδης παίζει δυνατά για υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ή, πάντως, κάπως έτσι του χρυσώνουν το χάπι της εξόδου του από την κυβέρνηση. Στη Συγγρού τον έχουν βάλει μεταξύ των ονομάτων που θα «μετρήσουν» στις δημοσκοπήσεις, ακριβώς γιατί είναι πολύ δεξιός, μέχρι παρεξηγήσεως δηλαδή, και θεωρούν ότι μπορεί να απαντήσει στη Χρυσή Αυγή που καλπάζει στη συμπρωτεύουσα. Κάτι σαν Βορίδης της Βόρειας Ελλάδας σαν να λέμε…