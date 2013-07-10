«Γιούκα», το μαμούθ ηλικίας 39.000 ετών! (Βίντεο)

Η «Γιούκα» είναι ένα θηλυκό μαμούθ, ηλικίας 39.000 ετών, που βρέθηκε στη Σιβηρία, και μάλιστα ήταν σε τόσο καλή κατάσταση, που οι επιστήμονες εντόπισαν και φρέσκο αίμα.

Η «Γιούκα» είναι ένα θηλυκό μαμούθ, ηλικίας 39.000 ετών, που βρέθηκε στη Σιβηρία, και μάλιστα ήταν σε τόσο καλή κατάσταση, που οι επιστήμονες εντόπισαν και φρέσκο αίμα.

Η ανακάλυψη αυτή επανέφερε θέμα κλωνοποίησης του ζώου, για επιστημονικούς λόγους, κάτι που προκαλεί έντονες διαφωνίες μεταξύ των ειδικών.

Η Γιούκα, που εκτιμάται ότι πέθανε σε ηλικία 10 ετών, θα μεταφερθεί στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας, όπου θα εκτεθεί ως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

