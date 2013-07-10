«Γιούκα», το μαμούθ ηλικίας 39.000 ετών! (Βίντεο)

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Η «Γιούκα» είναι ένα θηλυκό μαμούθ, ηλικίας 39.000 ετών, που βρέθηκε στη Σιβηρία, και μάλιστα ήταν σε τόσο καλή κατάσταση, που οι επιστήμονες εντόπισαν και φρέσκο αίμα.
Η «Γιούκα» είναι ένα θηλυκό μαμούθ, ηλικίας 39.000 ετών, που βρέθηκε στη Σιβηρία, και μάλιστα ήταν σε τόσο καλή κατάσταση, που οι επιστήμονες εντόπισαν και φρέσκο αίμα.
Η ανακάλυψη αυτή επανέφερε θέμα κλωνοποίησης του ζώου, για επιστημονικούς λόγους, κάτι που προκαλεί έντονες διαφωνίες μεταξύ των ειδικών.
Η Γιούκα, που εκτιμάται ότι πέθανε σε ηλικία 10 ετών, θα μεταφερθεί στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας, όπου θα εκτεθεί ως τα μέσα Σεπτεμβρίου.
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