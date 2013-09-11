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11.09.2013 06:53

Θύματα της κλιματικής αλλαγής και τα μαμούθ

11.09.2013 06:53
Θύματα της κλιματικής αλλαγής και τα μαμούθ - Media

Η κλιματική αλλαγή κι όχι το συστηματικό κυνήγι από τους προϊστορικούς ανθρώπους ήταν η κύρια αιτία που οδήγησε στην εξαφάνιση των μαμούθ.

Η κλιματική αλλαγή κι όχι το συστηματικό κυνήγι από τους προϊστορικούς ανθρώπους ήταν η κύρια αιτία που οδήγησε στην εξαφάνιση των μαμούθ. Αυτό προκύπτει από νέα γενετική σουηδο-βρετανική έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποία οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα DNA από 300 τριχωτά μαμούθ.
 
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των γιγάντιων ζώων είχε αρχίσει να μειώνεται πολύ νωρίτερα από ό,τι θεωρείτο έως τώρα, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι κατά κύριο λόγο ευθύνονται οι δραματικές κλιματικές αλλαγές που έλαβαν χώρα εκείνη την περίοδο.  
 
Παράλληλα, η συγκεκριμένη μελέτη διαψεύδει την εικόνα του ανθεκτικού και πολυπληθούς είδους που επικρατεί για τα μαμούθ, καθώς δείχνει ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που το συγκεκριμένο είδος εξαφανίστηκε κατά τόπους.
 
 

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