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Την έντονη αποδοκιμασία από ομάδα ακτιβιστών και κατοίκων της Λαμπεντούζα δέχτηκαν ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο Ενρίκο Λέτα όταν έφτασαν στο νησί ανοιχτά του οποίου σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα το μεγαλύτερο ναυάγιο πλοίου με μετανάστες.

Την έντονη αποδοκιμασία από ομάδα ακτιβιστών και κατοίκων της Λαμπεντούζα δέχτηκαν ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο Ενρίκο Λέτα όταν έφτασαν στο νησί ανοιχτά του οποίου σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα το μεγαλύτερο ναυάγιο πλοίου με μετανάστες.



Οι κάτοικοι φώναξαν συγκεκριμένα «αίσχος» και «ντροπή» τόσο στον Ιταλό πρωθυπουργό όσο και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν ανασυρθεί 274 πτώματα ενώ 155 είναι οι επιζώντες, την ώρα που δύτες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους.