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Στη Λαμπεντούζα οι ιταλικές Αρχές ανασύρουν ακόμη πτώματα πνιγμένων. Στις Βρυξέλλες Βόρειοι και Νότιοι ερίζουν υποκριτικά για το πολιτικό άσυλο και την ασφάλεια των ενωσιακών συνόρων.

Στη Λαμπεντούζα οι ιταλικές Αρχές ανασύρουν ακόμη πτώματα πνιγμένων. Στις Βρυξέλλες Βόρειοι και Νότιοι ερίζουν υποκριτικά για το πολιτικό άσυλο και την ασφάλεια των ενωσιακών συνόρων. Στη Γαλλία το Εθνικό Μέτωπο και η Λε Πεν προηγούνται (!) στις δημοσκοπήσεις για τις ευρωεκλογές. Στη Νορβηγία, την Αυστρία, τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη τα υπερδεξιά λαϊκιστικά κόμματα καλπάζουν, ακόμη και συγκυβερνούν…

Έξι δεκαετίες άκριτης μεταναστευτικής πολιτικής (εδώ σ' εμάς πολύ λιγότερες…) άρκεσαν για να μετατρέψουν την ήπειρό μας από προπύργιο της "ανθρωπιάς", όπως κοκκορευόμασταν ότι ήταν, σε "φρούριο" απειλούμενο από τους "βαρβάρους"…

Και όλα δείχνουν ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Μια Ευρώπη που γερνάει ραγδαία και μαστίζεται από την χειρότερη οικονομική κρίση της μεταπολεμικής ιστορίας της διαπιστώνει επιτέλους πόσο ευάλωτη είναι. Με δεκάδες εκατομμύρια σταθερά απροσάρμοστους μουσουλμάνους ήδη εντός των συνόρων της και εκατοντάδες άλλους να τα πολιορκούν, αποχαιρετά σιγά – σιγά τις φιλελεύθερες και πολυπολιτισμικές ψευδαισθήσεις της…

Πόσο μακρινό δεν μοιάζει τώρα εκείνο το φάσμα του κομμουνισμού που στοίχειωνε κάποτε την Ευρώπη του Μαρξ και του Ένγκελς… Η σκιά που πλανιέται σήμερα πάνω μας φοράει χιτώνα φαιό.

Ο Κώστας Κουτσουρέλης είναι συγγραφέας , www.koutsourelis.gr".