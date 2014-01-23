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23.01.2014 09:10

Tripadvisor: Τα 10 καλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδας

23.01.2014 09:10
Tripadvisor: Τα 10 καλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδας - Media

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Η μεγαλύτερη τουριστική σελίδα παγκοσμίως, το Tripadvisor, αναδεικνύει κάθε χρόνο τα καλύτερα ξενοδοχεία δημιουργώντας άγχος στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων παγκοσμίως. Πρόσφατα ανακοίνωσε τα 10 καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία ανεβάζοντας τη χώρα μας στο βάθρο του τουρισμού.

Η μεγαλύτερη τουριστική σελίδα παγκοσμίως, το Tripadvisor, αναδεικνύει κάθε χρόνο τα καλύτερα ξενοδοχεία δημιουργώντας άγχος στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων παγκοσμίως. Πρόσφατα ανακοίνωσε τα 10 καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία ανεβάζοντας τη χώρα μας στο βάθρο του τουρισμού.
Από τη Ρόδο και τη Πάρο μέχρι την Κεφαλονιά αλλά και την Αθήνα ακολουθούν τα 10 ξενοδοχεία της Ελλάδας που υπερψήφισαν και ανέδειξαν οι χρήστες του Tripadvisor
Lindos Blu – Λίνδος, Ρόδος ( 97% )
Από τις 532 κριτικές οι 465 αξιολογήσεις το αναφέρουν ως «εξαιρετικό» και οι 57 ως «πολύ καλό»
Saint Antrea Seaside Resort – Νάουσα, Πάρος (98%)
Από τις 492 τκριτικές, 409 το αναφέρουν ως εξαιρετικό και 75 ως πολύ καλό
The Excelsior – Θεσσαλονίκη
Από τις 176 κριτικές, οι 151 ψήφοι ήταν «εξαιρετικό» και οι 19 «πολύ καλό»
Elite Suites by Amathus Beach – Ιξιά, Ρόδος
Από τις 233 κριτικές οι 200 το χαρακτήρισαν «εξαιρετικό» και οι 27 «πολύ καλό».
Avithos Resort – Σβορωνάτα, Κεφαλονιά
Από τις 191 κριτικές οι 162 το αναφέρουν ως «εξαιρετικό» και οι 21 ως «πολύ καλό».
New Hotel – Αθήνα
Από τις 518 κριτικές οι 400 το χαρακτηρίζουν ως εξαιρετικό και οι 89 ως πολύ καλό.
The Met Hotel – Θεσσαλονίκη
Από τις 522 κριτικές, οι 406 το αναφέρουν ως εξαιρετικό και οι 106 ως πολύ καλό
TesoroBlu Hotel & Spa – Σκάλα, Κεφαλλονιά
Από τις 323 κριτικές, οι 312 το αναφέρουν ως «εξαιρετικό»
Mykonos Grand Hotel & Resort – Αγιος Ιωάννης, Μύκονος
Από τις 714 κριτικές 617 το χαρακτήρισαν εξαιρετικό και 71 πολύ καλό.
Acthis Hotel – Αφυτος, Χαλκιδική
Από τις 283 κριτικές οι 250 το βρήκαν εξαιρετικό και οι 25 πολύ καλό.

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