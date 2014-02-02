Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ παίζει «ρώσικη ρουλέτα» με… αβγά! (Video)

Ο γνωστός Βρετανός πρώην ποδοσφαιριστής ήταν φιλοξενούμενος στο talk show του Τζίμι Φάλον. Ο παρουσιαστής της εκπομπής πρότεινε να δοκιμάσουν την τύχη τους παίζοντας μια διαφορετική εκδοχή… της «ρώσικης ρουλέτας».

Ο γνωστός Βρετανός πρώην ποδοσφαιριστής ήταν φιλοξενούμενος στο talk show του Τζίμι Φάλον. Ο παρουσιαστής της εκπομπής πρότεινε να δοκιμάσουν την τύχη τους παίζοντας μια διαφορετική εκδοχή… της «ρώσικης ρουλέτας».



Αντί για σφαίρες οι δύο άνδρες διάλεγαν αβγά μέσα από ένα κουτί και στη συνέχεια τα έσπαγαν στο κεφάλι τους. Τα μισά αβγά ήταν βρασμένα και τα άλλα μισά ωμά. Ηττημένος θα έβγαινε όποιος έσπαζε επάνω του δυο ωμά αβγά. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ γέλασε και δέχτηκε τη δοκιμασία.



Το αποτέλεσμα της «ρώσικης ρουλέτας» με αβγά μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο βίντεο που ακολουθεί…