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Επιχείρηση για τη διάσωση 1.000 μεταναστών στα ανοικτά της Λαμπεντούζα στη νότια Ιταλία πραγματοποιούν οι αρχές της χώρας.
Επιχείρηση για τη διάσωση 1.000 μεταναστών στα ανοικτά της Λαμπεντούζα στη νότια Ιταλία πραγματοποιούν οι αρχές της χώρας.
Σύμφωνα με το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό, ήδη έχουν περισυλλεγεί περισσότεροι από 230 άνθρωποι, εκ των οποίων 18 είναι ανήλικοι.
Οι μετανάστες επιβαίνουν σε συνολικά έξι πλοιάρια τα οποία είναι έτοιμα να βυθιστούν.
Υπενθυμίζεται ότι μέσα στον πρώτο μήνα του έτους έφτασαν στις ιταλικές ακτές 2.156 άνθρωποι, έναντι 217 τον Ιανουάριο του 2013.
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