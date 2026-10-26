Αναπτυξιακός Νόμος: Εγκρίθηκαν 186 επενδυτικά σχέδια ύψους 724 εκατ. ευρώ με περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας

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Νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 723,6 εκατ. ευρώ στη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον τουρισμό και την ελληνική περιφέρεια περιλαμβάνουν τα 186 επενδυτικά σχέδια που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης στις 24 Οκτωβρίου, τα επενδυτικά σχέδια προβλέπεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας, εφόσον προχωρήσουν στην υλοποίησή τους.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ολοκληρώθηκε εντός 90 ημερών, καλύπτοντας δύο καθεστώτα ενίσχυσης: τις «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και τη «Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Στο καθεστώς «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» περιλαμβάνονται 69 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 328,07 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, τα 54 αφορούν τη μεταποίηση και τα υπόλοιπα 15 τον τουρισμό.

Οι προβλεπόμενες ενισχύσεις ανέρχονται σε 186,5 εκατ. ευρώ. Ποσό 117,3 εκατ. ευρώ αφορά άμεσες επιχορηγήσεις και 69,2 εκατ. ευρώ φορολογικές απαλλαγές.

Στο δεύτερο καθεστώς, «Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα», εντάσσονται 117 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 395,54 εκατ. ευρώ.

Οι αντίστοιχες ενισχύσεις φθάνουν τα 205,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία 122,48 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 83,02 εκατ. ευρώ φορολογικές απαλλαγές.

Συνολικά, οι προβλεπόμενες ενισχύσεις των δύο καθεστώτων ανέρχονται σε περίπου 392 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η συμμετοχή της μεταποίησης, καθώς η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Παράλληλα, οι επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα συνδέονται με τις ανάγκες εκσυγχρονισμού των αποθηκευτικών και μεταφορικών υποδομών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος λειτουργίας και η ταχύτητα διακίνησης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης δεν συνεπάγεται ότι τα κεφάλαια έχουν ήδη επενδυθεί ή ότι οι νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί.

Το κρίσιμο επόμενο στάδιο αφορά την πραγματική υλοποίηση των σχεδίων, την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Για τις επιχειρήσεις, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν η ταχύτητα των διαδικασιών εκταμίευσης, η διαθεσιμότητα τραπεζικής χρηματοδότησης και η εξέλιξη του κατασκευαστικού και ενεργειακού κόστους.

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