Νέο υπό δοκιμή φάρμακο κατά της ιλαράς

Ένα νέο φάρμακο κατά του ιού της ιλαράς, το οποίο μπορεί να προστατεύσει όσους ανθρώπους έχουν ήδη μολυνθεί, ώστε να μην αρρωστήσουν, και έτσι να παρεμποδίσει την εξάπλωση της νόσου, δοκίμασαν Αμερικανοί και Γερμανοί επιστήμονες με επιτυχία σε πειραματόζωα.



Μέχρι σήμερα, προστασία κατά της ιλαράς, που φαίνεται να επιστρέφει παγκοσμίως, παρέχει μόνο το σχετικό εμβόλιο.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, του Ινστιτούτου Ανακάλυψης Φαρμάκων Έμορι και του Ινστιτούτου Πάουλ Έρλιχ, με επικεφαλής τον δρα Ρίτσαρντ Πλέμπερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «Science Translational Medicine», σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και το «New Scientist», ανέπτυξαν ένα φάρμακο, με την προσωρινή ονομασία ERDRP-0519, το οποίο μπλοκάρει την αναπαραγωγή του ιού (συγκεκριμένα το ένζυμο πολυμεράση RNA), και το χορήγησαν από το στόμα σε κουνάβια, τα οποία είχαν μολυνθεί με έναν ιό συγγενικό της ιλαράς.

