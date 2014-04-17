search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 19:54
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2014 07:12

Νέο υπό δοκιμή φάρμακο κατά της ιλαράς

17.04.2014 07:12
Η ιλαρά επανεμφανίστηκε και στην Ελλάδα! - Media

Ένα νέο φάρμακο κατά του ιού της ιλαράς, το οποίο μπορεί να προστατεύσει όσους ανθρώπους έχουν ήδη μολυνθεί, ώστε να μην αρρωστήσουν, και έτσι να παρεμποδίσει την εξάπλωση της νόσου, δοκίμασαν Αμερικανοί και Γερμανοί επιστήμονες με επιτυχία σε πειραματόζωα.

 
Ένα νέο φάρμακο κατά του ιού της ιλαράς, το οποίο μπορεί να προστατεύσει όσους ανθρώπους έχουν ήδη μολυνθεί, ώστε να μην αρρωστήσουν, και έτσι να παρεμποδίσει την εξάπλωση της νόσου, δοκίμασαν Αμερικανοί και Γερμανοί επιστήμονες με επιτυχία σε πειραματόζωα.
 
Μέχρι σήμερα, προστασία κατά της ιλαράς, που φαίνεται να επιστρέφει παγκοσμίως, παρέχει μόνο το σχετικό εμβόλιο. 

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, του Ινστιτούτου Ανακάλυψης Φαρμάκων Έμορι και του Ινστιτούτου Πάουλ Έρλιχ, με επικεφαλής τον δρα Ρίτσαρντ Πλέμπερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «Science Translational Medicine», σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και το «New Scientist», ανέπτυξαν ένα φάρμακο, με την προσωρινή ονομασία ERDRP-0519, το οποίο μπλοκάρει την αναπαραγωγή του ιού (συγκεκριμένα το ένζυμο πολυμεράση RNA), και το χορήγησαν από το στόμα σε κουνάβια, τα οποία είχαν μολυνθεί με έναν ιό συγγενικό της ιλαράς.
 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης: Παιδί 10 ετών υπέστη ανακοπή καρδιάς 

mitsotakis forum alitheias- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Athens Alitheia Forum: «Εκρηκτικό κοκτέιλ τα fake news με ΑΙ, έχουν γραφτεί τέρατα και για εμένα» – Προανήγγειλε απαγόρευση στα social για κάτω των 15 ετών

lennon ono
LIFESTYLE

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ήταν ομοφυλόφιλος

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

«Δίδυμα» εκπομπών Alpha και ΑΝΤ1 στο κορυφαίο καρέ τηλεθέασης την Τρίτη (10/3)

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ναρκοθέτησε τα Στενά του Ορμούζ, απειλεί με πυραύλους που εκτοξεύονται υποβρυχίως κι ο Τραμπ καθησυχάζει – Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 19:53
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης: Παιδί 10 ετών υπέστη ανακοπή καρδιάς 

mitsotakis forum alitheias- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Athens Alitheia Forum: «Εκρηκτικό κοκτέιλ τα fake news με ΑΙ, έχουν γραφτεί τέρατα και για εμένα» – Προανήγγειλε απαγόρευση στα social για κάτω των 15 ετών

lennon ono
LIFESTYLE

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ήταν ομοφυλόφιλος

1 / 3