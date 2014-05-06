Οι υποψήφιοι στις ευρωεκλογές με το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Στέφανου Τζουμάκα

Τους υποψήφιους ευρωβουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που ίδρυσε πριν από λίγο καιρό, ανακοίνωσε ο Στεφανος Τζουμακας, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που αποχώρησε από το Κίνημα, εκφράζοντας την αντίθεσή του για τις μνημονιακές πολιτικές, αλλά και την ταύτιση του ΠΑΣΟΚ με τη δεξιά, όπως δηλώνει.



Στο ψηφοδέλτιο, εκτός από τον Στέφανο Τζουμάκα, συμμετέχουν άνθρωποι της εργασίας και του πολιτισμού, καθώς και πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν οι υποψηφιότητες της δικηγόρου Νότας Παπαδοπούλου, του γιατρού και πρώην βουλευτή Άρη Μουσιώνη, της Χρυσούλας Ρόκκα αλλά και του δημοσιογράφου Γιάννη Κανελλακη.



Αναλυτικά, οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος είναι:



1. ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στέφανου, Ναυπηγός, Μηχανολόγος-Μηχανικός, Χανιά, Κρήτη

2. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Λουκά, Αεροναυπηγός, Στουτγάρδη, Κεφαλλονιά.

3. ΒΑΛΤΖΗ ΕΥΑ του Θωμά, Επιχειρηματίας, Καλαμάτα.

4. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μάρκου, Μαθηματικός, Άγιος Νικόλαος Κρήτη

5. ΒΛΑΧΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του Σπυρίδωνος, Διεθνολόγος, Ιωάννινα, Κωνσταντινούπολη, Αθήνα

6. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Στυλιανού, Διδάκτωρ Γεωπόνος, Θεσσαλονίκη.

7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου, Λογιστής, Αθήνα.

8. ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Αστέριου, Συνταξιούχος, πρώην διοικητικός υπάλληλος Νοσ/μείου Βεροίας, Βέροια.

9. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ιωάννη, Τραπεζικός, Ηλεία.

10. ΔΗΜΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλέξανδρου, πρώην Ιδιωτικός Υπάλληλος-Αγρότης, Πιερία.

11. ΕΚΜΕΚΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, Βόννη, Κομοτηνή, Αθήνα.

12. ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου, Επιχειρηματίας, Νέα Υόρκη, Αιτωλοακαρνανία.

13. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, Δημοσιογράφος, Αρκαδία, Αθήνα.

14. ΚΑΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Μόνικα Βέργη)του Γεωργίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ηθοποιός –Δημοσιογράφος, Σαμοθράκη Νομού Έβρου ,Αθήνα.

15. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Καβάλα.

16. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου, Καθηγητής Οικονομικών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, , Θεσσαλονίκη.

17. ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός (MSc), Αθήνα, Κατερίνη.

18. ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, Πειραιάς.

19. ΛΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου, Εκπαιδευτικός Γερμανικής Εκπαίδευσης, Αννόβερο Γερμανίας, Θεσπρωτία..

20. ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου, Ψυχολόγος- Πολιτικός Επιστήμονας(Ma), Λέσβος, Αθήνα.

21. ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΆΡΗΣ του Ιωάννη, Ιατρός, πρώην Βουλευτής, Σέρρες, Θεσσαλονίκη.

22. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, Οικονομολόγος, Κυκλάδες, Αθήνα.

23. ΜΠΟΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη, Μαθηματικός, Μεσσηνία, Αθήνα.

24. ΝΤΟΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Χρήστου, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας Βέλγιο, Αθήνα.

25. ΝΤΟΥΣΚΑ ΑΛΕΞΙΑ του Αποστόλου, Νοσηλεύτρια, Γερμανία, Αθήνα.

26. ΞΥΓΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου, Μηχανικός Μεταλλευμάτων Ε.Μ.Π., Εύβοια, Αθήνα.

27. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Γεωργίου, Τραπεζικός Αθήνα.

28. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(Νότα) του Δημητρίου, Δικηγόρος, Αθήνα.

29. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΑ του Αντωνίου, Δημοσιογράφος, φοιτήτρια ΕΑΠ, Ηράκλειο Κρήτης

30. ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου, Κτηνοτρόφος, Ιωάννινα.

31. ΠΑΣΤΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του Παναγιώτη, Ηθοποιός-έμπορος τροφίμων, Αθήνα.

32. ΡΕΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Αθανασίου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας, Βόλος, Αθήνα.

33. ΡΙΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θωμά, Άνεργη, Μουσικός, Αθήνα.

34. ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστοφόρου, Οικονομολόγος, Άρτα, Αθήνα, .

35. ΡΟΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Σπυρίδωνος, Ιδιωτική Υπάλληλος, Αρκαδία, Αθήνα.

36. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Δημητρίου, Ζωγράφος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Σάμος, Αθήνα.

37. ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Άγγελου, Χειρούργος Ιατρός ΕΣΥ, ​Ρέθυμνο ,Αθήνα.

38. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αθανασίου, Δικηγόρος, πρώην Υπουργός, Επικεφαλής Κόμματος, Αθήνα.

39. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κυριάκου, Οικονομολόγος, Κεφαλλονιά.

40. ΤΣΙΑΤΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του Χρήστου, Πολιτικός Μηχανικός, Τρίκαλα, Αθήνα.

41. ΤΣΙΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ευάγγελου, Φοιτητής Πολιτικών Μηχανικών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Αριδαία Πέλλας

42. ΤΣΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λεόντιου, Διδάκτωρ Οδοντιατρικής, Χειρούργος Οδοντίατρος, Αθήνα.