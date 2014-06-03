search
03.06.2014 14:30

Συνέλαβαν εμπλεκόμενο στο παραδικαστικό κύκλωμα

57χρονος ‘Ελληνας, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί σωρεία ενταλμάτων και άλλων διωκτικών εγγράφων συνελήφθη από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, χθες στο Χολαργό.
 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο που είχε εμπλακεί και στο γνωστό «παραδικαστικό κύκλωμα».
 
Συγκεκριμένα, σε βάρος του εκκρεμούσαν 12 εντάλματα σύλληψης, 5 καταδικαστικές αποφάσεις και ένταλμα βίαιης προσαγωγής, συνολικής ποινής φυλάκισης 23 ετών, για φορολογικές παραβάσεις, πλαστογραφία, δωροδοκία δικαστή και μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών
 
Η συνολική ποινή φυλάκισης από τα διωκτικά έγγραφα φθάνει τα 23 χρόνια.
 
Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
 
(2) ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτής και συσκευή τηλεομοιοτυπίας,
 (15) σφραγίδες εταιριών, εγχώριων και off-shore,
 (33) συσκευές κινητής τηλεφωνίας και (45) κάρτες sim,
 (52) συσκευές παραγωγής ηλεκτρονικού κλειδάριθμου για συναλλαγές μέσω e-banking (i-code), οι οποίες αντιστοιχούσαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων εταιρειών,
 πλήθος πιστωτικών καρτών και βιβλιαρίων καταθέσεων,
 διάφορα έγγραφα (ταυτότητες και διπλώματα) των οποίων η γνησιότητα διερευνάται, καθώς και φορολογικά στοιχεία μεγάλου αριθμού εταιρειών.
 

