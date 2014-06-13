Σεκιουριτάς της ΝΕΡΙΤ τραυμάτισε με μαχαίρι τον γραμματέα της ΠΟΣΠΕΡΤ!

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από το Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής.

Σεκιουριτάς του κτηρίου πήγε να εκτελέσει εντολή άνωθεν και να κατεβάσει τη μαύρη σημαία που έχει υψωθεί στο σημείο, και, όταν ο γραμματέας της ΠΟΣΠΕΡΤ, Γαβριήλ Κασσιμάτης, του είπε να μην το κάνει τον τραυμάτισε με φαλτσέτα στο χέρι και την παλάμη!

Επί τόπου έσπευσαν γιατροί και αστυνομικοί της ομάδας Δέλτα και τόσο σεκιουριτάς όσο και ο Γ. Κασσιμάτης οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.