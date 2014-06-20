Ανάρπαστα τα «επίσημα» προφυλακτικά του Μουντιάλ

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Περισσότερα από 1.500.000 πακέτα προφυλακτικών με γεύση Caipirinha έχουν πουληθεί μέχρι σήμερα στη Βραζιλία.
Περισσότερα από 1.500.000 πακέτα προφυλακτικών με γεύση Caipirinha έχουν πουληθεί μέχρι σήμερα στη Βραζιλία.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, περίπου 700.000 πακέτα έχουν πουληθεί από τον Φεβρουάριο, οπότε τα προφυλακτικά έκανα την επίσημη εμφάνισή τους και άλλα 864.000 πακέτα πουλήθηκαν αυτή την εβδομάδα.
Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω προϊόν έχει χαρακτηριστεί ως «το επίσημο προφυλακτικό του Μουντιάλ» και κυκλοφορεί στα χρώματα της σημαίας της Βραζιλίας.
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