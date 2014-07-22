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Πάνω από 180 υπολογίζονται οι νεκροί στη Λαμπεντούζα, σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδων μεταναστών από τη Συρία και το Πακιστάν, οι οποίοι επέζησαν στο ταξίδι υπό άθλιες συνθήκες.

Πάνω από 180 υπολογίζονται οι νεκροί στη Λαμπεντούζα, σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδων μεταναστών από τη Συρία και το Πακιστάν, οι οποίοι επέζησαν στο ταξίδι υπό άθλιες συνθήκες. Νεκροί απ’ τις αναθυμιάσεις των καυσίμων στο αμπάρι βρέθηκαν 29 άνθρωποι.



Το ιταλικό κανάλι RAI αναφέρει: «Πολλοί μετανάστες μαχαιρώθηκαν σε βίαιες συμπλοκές μέσα στο πλοιάριο. Οι επιβάτες είχαν χωρισθεί σε δυο ομάδες: σε εκείνους που ζητούσαν να γυρίσουν πίσω, λόγω των ακραίων συνθηκών του ταξιδιού και της βλάβης της μηχανής και στους υπόλοιπους, οι οποίοι ήθελαν να φτάσουν πάση θυσία στην Κάτω Ιταλία».



Ανάμεσα στους 569 διασωθέντες, απ’ τους 750 επιβάτες του πλοίου, αρκετοί τονίζουν ότι ζήτησαν πολλές φορές φαγητό και νερό απ’ τους δουλεμπόρους, οι οποίοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά.



Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη των πέντε δουλεμπόρων με την κατηγορία της πολλαπλής ανθρωποκτονίας.