Όγδοο στον κόσμο το Μουσείο της Ακρόπολης σύμφωνα με το Tripadvisor

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Το Μουσείο της Ακρόπολης βρίσκεται στην 8η θέση των καλύτερων Μουσείων του κόσμου, σύμφωνα με τους χρήστες του διαδικτυακού ταξιδιωτικού οδηγού Tripadvisor.

Το Μουσείο της Ακρόπολης βρίσκεται στην 8η θέση των καλύτερων Μουσείων του κόσμου, σύμφωνα με τους χρήστες του διαδικτυακού ταξιδιωτικού οδηγού Tripadvisor.

Η λίστα κατάταξης συγκροτήθηκε βάσει ενός αλγόριθμου ο οποίος ελέγχει την ποσότητα και ποιότητα των αξιολογήσεων σε διάρκεια ενός χρόνου. Το Μουσείο Ακρόπολης βρίσκεται πάνω από το Βρετανικό Μουσείο αλλά και από το Λούβρο, το οποίο ενώ έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, βρίσκεται στη 19η θέση της λίστας, ανάμεσα σε 25 Μουσεία συνολικά.

Στην πρώτη θέση συναντάμε το Art Institute του Σικάγου, στη δεύτερη το Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας στο Μεξικό, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Hermitage στην Αγία Πετρούπολη. Το Μουσείο της Ακρόπολης αφήνει, επίσης, πίσω του το Μουσείο Prado, την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου και την Αγιά Σοφιά.

Τα 25 Μουσεία της λίστας

1. Art Istitute of Chicago

2. National Museum of Anthropology, Mexico

3. State Hermitage Museum, St. Peterburg

4. The Getty Center, Los Angeles

5. Galleria dell' Accademia, Florence, Italy

6. Musee d' Orsay, Paris

7. The Metropolitan Museum of Art, New York

8. The Acropolis Museum, Athens

9. Prado Museum, Madrid

10. Yad Vashem Holocaust Memorial

11. National WWII Museum, New Orleans

12. The National Gallery, London

13. Vas a Museum, Stockholm

14. National Gallery of Art, Washington

15. British Museum, London

16. Hagia Sophia, Istanbul

17. Instituto Ricardo Brennand, Recite, Brazil

18. Galleria Borghese, Rome

19. Musee du Louvre, Paris

20. The Rijksmuseum, Amsterdam

21. National Air and Space Museum

22. Museum of Qin Terra – Cotta Warriors

23. Inhotim, Brumadicho, Brazil

24. Museum of New Zealand, Weelington

25. Gold Museum, Bogota, Colombia.