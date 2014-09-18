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18.09.2014 07:31

Όγδοο στον κόσμο το Μουσείο της Ακρόπολης σύμφωνα με το Tripadvisor

18.09.2014 07:31
Όγδοο στον κόσμο το Μουσείο της Ακρόπολης σύμφωνα με το Tripadvisor - Media

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Το Μουσείο της Ακρόπολης βρίσκεται στην 8η θέση των καλύτερων Μουσείων του κόσμου, σύμφωνα με τους χρήστες του διαδικτυακού ταξιδιωτικού οδηγού Tripadvisor.

Το Μουσείο της Ακρόπολης βρίσκεται στην 8η θέση των καλύτερων Μουσείων του κόσμου, σύμφωνα με τους χρήστες του διαδικτυακού ταξιδιωτικού οδηγού Tripadvisor.

Η λίστα κατάταξης συγκροτήθηκε βάσει ενός αλγόριθμου ο οποίος ελέγχει την ποσότητα και ποιότητα των αξιολογήσεων σε διάρκεια ενός χρόνου. Το Μουσείο Ακρόπολης βρίσκεται πάνω από το Βρετανικό Μουσείο αλλά και από το Λούβρο, το οποίο ενώ έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, βρίσκεται στη 19η θέση της λίστας, ανάμεσα σε 25 Μουσεία συνολικά.

Στην πρώτη θέση συναντάμε το Art Institute του Σικάγου, στη δεύτερη το Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας στο Μεξικό, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Hermitage στην Αγία Πετρούπολη. Το Μουσείο της Ακρόπολης αφήνει, επίσης, πίσω του το Μουσείο Prado, την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου και την Αγιά Σοφιά.

Τα 25 Μουσεία της λίστας

1. Art Istitute of Chicago
2. National Museum of Anthropology, Mexico
3. State Hermitage Museum, St. Peterburg
4. The Getty Center, Los Angeles
5. Galleria dell' Accademia, Florence, Italy
6. Musee d' Orsay, Paris
7. The Metropolitan Museum of Art, New York
8. The Acropolis Museum, Athens
9. Prado Museum, Madrid
10. Yad Vashem Holocaust Memorial
11. National WWII Museum, New Orleans
12. The National Gallery, London
13. Vas a Museum, Stockholm
14. National Gallery of Art, Washington
15. British Museum, London
16. Hagia Sophia, Istanbul
17. Instituto Ricardo Brennand, Recite, Brazil
18. Galleria Borghese, Rome
19. Musee du Louvre, Paris
20. The Rijksmuseum, Amsterdam
21. National Air and Space Museum
22. Museum of Qin Terra – Cotta Warriors
23. Inhotim, Brumadicho, Brazil
24. Museum of New Zealand, Weelington
25. Gold Museum, Bogota, Colombia.

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