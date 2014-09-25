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Ένα ντοκιμαντέρ με την ιστορία του ναυαγίου που έγινε στη Λαμπεντούζα και την προσπάθεια διάσωσης των επιζώντων μεταναστών, θα προβάλλεται στην ηλεκτρονική έκδοση της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera.

Ένα ντοκιμαντέρ με την ιστορία του ναυαγίου που έγινε στη Λαμπεντούζα με τους 366 νεκρούς και την προσπάθεια διάσωσης των επιζώντων μεταναστών, θα προβάλλεται στην ηλεκτρονική έκδοση της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera.



Το ντοκιμαντέρ «Η επιλογή της Κάτια -80 μίλια νότια της Λαμπεντούζα» είναι μια συμπαραγωγή της εφημερίδας και του τηλεοπτικού καναλιού Rai, με πρωταγωνίστρια την υπολοχαγό του πολεμικού ναυτικού Κάτια Πελεγκρίνο στο πλοίο Λίμπρα.



Σε δημοσίευμά της, η εφημερίδα περιγράφει «Κάτω από το νερό περνάει ένα πτώμα, σχεδόν γυμνό. Η θάλασσα του έχει πάρει ακόμα και τα ρούχα και από τις εικόνες δεν είναι κατανοητό αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. Μετά φαίνεται ένα αγόρι που ουρλιάζει, δε θέλει να αφήσει το άψυχο κορμί, γραπώνεται από αυτό σαν να πρόκειται για σχεδία, ενώ για εμάς το σώμα αυτό αντιπροσωπεύει μόνο το θάνατο. Για το παιδί, όμως, αυτό αποτελεί τη ζωή και ίσως πρόκειται για τον πατέρα ή τη μητέρα του. Οι ναυτικοί του φωνάζουν να το αφήσει, εκείνο, όμως, δε θέλει. Τότε το πιάνουν από τα χέρια και το μεταφέρουν στο σκάφος. Εκείνο κλαίει με απόγνωση, ενώ στο πλάνο το άψυχο κορμί σιγά σιγά εξαφανίζεται».



Η υπολοχαγός αναφέρει: «Θυμάμαι τα παιδιά που κοιμόντουσαν στη θάλασσα και ο δύτης τα μετέφερε στο σκάφος, αλλά για να κάνω χώρο για τους ζωντανούς τα εγκατέλειπα και πάλι στη θάλασσα. Αναγκάστηκα να τους αφήσω στη θάλασσα και ήταν σαν να άφηνα εκεί ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Την επόμενη ημέρα σκέφτεσαι όσα συνέβησαν και ξυπνούν μέσα στο μυαλό σου τα τέρατα. Άλλαξαν οι προτεραιότητές μου, όταν πήγα σπίτι και αγκάλιασα την κόρη μου, Μπάρμπαρα, κατάλαβα πόσο τυχερή είναι η κόρη μου».