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Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς αποδοκιμάσθηκε από ομάδα κατοίκων της Λαμπεντούζα σήμερα, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επέτειο του τραγικού ναυαγίου που κόστισε τη ζωή σε 366 μετανάστες, σε απόσταση μερικών ναυτικών μιλίων από τις ακτές του νησιού.



Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς αποδοκιμάσθηκε από ομάδα κατοίκων της Λαμπεντούζα σήμερα, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επέτειο του τραγικού ναυαγίου που κόστισε τη ζωή σε 366 μετανάστες, σε απόσταση μερικών ναυτικών μιλίων από τις ακτές του νησιού. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς αποδοκιμάσθηκε από ομάδα κατοίκων της Λαμπεντούζα σήμερα, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επέτειο του τραγικού ναυαγίου που κόστισε τη ζωή σε 366 μετανάστες, σε απόσταση μερικών ναυτικών μιλίων από τις ακτές του νησιού. «Η τραγωδία της Λαμπεντούζα αποτελεί στίγμα στην συνείδηση όλων εμάς των Ευρωπαίων», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, επαινώντας παράλληλα την ανθρωπιστική επιχείρηση Mare Nostrum.



«Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε σειρά δυσκολιών, πρέπει να αναμετρηθούμε και με κάποιους ανόητους ανθρώπους, οι οποίοι αγνοούν την πραγματικότητα», πρόσθεσε ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης πολιτικός. Κάτοικοι του νησιού όμως διέκοψαν την ομιλία του επικεφαλής του Ευρωκοινοβουλίου, φωνάζοντας ότι «οι εκδηλώσεις είναι παράσταση που θυμίζει καρναβάλι» και ότι «οι πραγματικοί φταίχτες είναι οι πολιτικοί οι οποίοι επισκέπτονται την Λαμπεντούζα». Η κύρια εκδήλωση μνήμης πραγματοποιείται στο αεροδρόμιο του νησιού έξω από το οποίο κάτοικοι της Λαμπεντούζα κρατούν πανό, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, στα οποία αναγράφονται συνθήματα όπως «κάθε μέρα είναι μια νέα 3η Οκτωβρίου του 2013», ή «αυτό το νησί δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα τεράστιο στρατόπεδο». Όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι διαμαρτυρίες οφείλονται κυρίως στην απόφαση να τεθεί ξανά σε λειτουργία το κέντρο προσωρινής παραμονής μεταναστών του μικρού αυτού νησιού, νότια της Σικελίας. Το κέντρο στο πρόσφατο παρελθόν είχε αποφασιστεί να κλείσει λόγω κρουσμάτων κακομεταχείρισης προσφύγων και μεταναστών και των ελλείψεων υποδομής σε αυτό.