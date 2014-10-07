Viral: Μαθήματα μποξ από καγκουρό σε δρόμο της Αυστραλίας (Video)

Δύο καγκουρό «πιάστηκαν στα χέρια» στη μέση της οδού Aussie στην Αυστραλία, προξενώντας περιέργεια στους κατοίκους της περιοχής.

Ένας από αυτούς έβγαλε το κινητό του και βιντεοσκόπησε των αγώνα «μποξ» ανάμεσα στα δύο θυμωμένα καγκουρό και το ανήρτησε στο youtube τις προηγούμενες μέρες. Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral.