12.10.2014 06:13

Ανατίναξαν σπίτι έξω από τα Βορίζια στην Κρήτη

Φωτιά και στην Αχαϊα - Media

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η έκρηξη προκλήθηκε από υγραέριο, αλλά οι συγγενείς της οικογένειας και οι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι προήλθε από δυναμίτη που τοποθετήθηκε εκεί!

 
Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα σε περιοχή λίγο έξω από τα Βορίζια στην Κρήτη. Σπίτι ισοπεδώθηκε μετά από ισχυρή έκρηξη.


 
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε τη μεζονέτα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς, καθώς η οικογένεια που μένει στο σπίτι εκείνη τη στιγμή έλλειπε.
 
Η έκρηξη σημειώθηκε στις 10 το βράδυ αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής. 

Στο σημείο έφθασαν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και ειδικοί πυροτεχνουργοί προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για τις συνθήκες της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η έκρηξη προκλήθηκε από υγραέριο, αλλά οι συγγενείς της οικογένειας και οι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι προήλθε από δυναμίτη που τοποθετήθηκε εκεί!

Το χωριό αυτό είναι γνωστό για την ιστορία του με τη διακίνηση ναρκωτικών και δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η έκρηξη σχετίζεται με αυτή.


 


Πηγή: cretalive.gr / e-mesara.gr

