Ξενοδοχείο στη Βρετανία χρέωσε 100 λίρες ένα ζευγάρι επειδή του έγραψε αρνητική κριτική στο TripAdvisor

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Το ξενοδοχείο Broadway του Μπλάκπουλ έχει μετατραπεί στο θέμα της ημέρας για την τουριστική βιομηχανία της Βρετανίας, αφού ένα ζευγάρι Βρετανών κατήγγειλε ότι οι ιδιοκτήτες του χρέωσαν την πιστωτική τους κάρτα επειδή έγραψε μια αρνητική κριτική στον ιστότοπο αξιολόγησης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών TripAdvisor.
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