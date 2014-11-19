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19.11.2014 13:39

Ξενοδοχείο στη Βρετανία χρέωσε 100 λίρες ένα ζευγάρι επειδή του έγραψε αρνητική κριτική στο TripAdvisor

19.11.2014 13:39
Ξενοδοχείο στη Βρετανία χρέωσε 100 λίρες ένα ζευγάρι επειδή του έγραψε αρνητική κριτική στο TripAdvisor - Media

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Το ξενοδοχείο Broadway του Μπλάκπουλ έχει μετατραπεί στο θέμα της ημέρας για την τουριστική βιομηχανία της Βρετανίας, αφού ένα ζευγάρι Βρετανών κατήγγειλε ότι οι ιδιοκτήτες του χρέωσαν την πιστωτική τους κάρτα επειδή έγραψε μια αρνητική κριτική στον ιστότοπο αξιολόγησης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών TripAdvisor.


Το ξενοδοχείο Broadway του Μπλάκπουλ έχει μετατραπεί στο θέμα της ημέρας για την τουριστική βιομηχανία της Βρετανίας, αφού ένα ζευγάρι Βρετανών κατήγγειλε ότι οι ιδιοκτήτες του χρέωσαν την πιστωτική τους κάρτα επειδή έγραψε μια αρνητική κριτική στον ιστότοπο αξιολόγησης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών TripAdvisor.
 
Ο Τόνι Τζένκινσον και η σύζυγός του Τζαν διαπίστωσαν ότι στην πιστωτική τους κάρτα χρεώθηκε το ποσό των 100 λιρών αφού περιέγραψαν το ξενοδοχείο τριών αστέρων στο παραθαλάσσιο θέρετρο της βόρειας Αγγλίας ως "μια σάπια, βρομερή καλύβα".
Το ζευγάρι προσπαθεί να πάρει πίσω τα χρήματά του μέσω μιας υπηρεσίας προστασίας των καταναλωτών, υποστηρίζοντας ότι η χρέωση είναι παράνομη.
 
Το Broadway πάντως, το οποίο δεν απαντούσε στα τηλέφωνα σήμερα, προειδοποιεί τους επίδοξους πελάτες του ότι θα τους χρεώσει αν γράψουν "οποιαδήποτε κακή κριτική σε οποιονδήποτε ιστότοπο".
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