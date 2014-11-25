Παρίσι: Η αστυνομία απέτρεψε «ραντεβού θανάτου», Γάλλων και Ολλανδών χούλιγκανς

Η αστυνομία της Γαλλίας απέτρεψε «ραντεβού θανάτου» μεταξύ σκληρών οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν και του Άγιαξ, που ήταν να γίνει στο περιθώριο του αγώνα των δύο ομάδων για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Η αστυνομία της Γαλλίας απέτρεψε «ραντεβού θανάτου» μεταξύ σκληρών οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν και του Άγιαξ, που ήταν να γίνει στο περιθώριο του αγώνα των δύο ομάδων για το Τσάμπιονς Λιγκ.



Το βράδυ της Δευτέρας η αστυνομία προχώρησε σε 95 συλλήψεις Ολλανδών χούλιγκανς και το πρωί της Τρίτης άφησε ελεύθερους τους 41 εξ αυτών.



Στο Παρίσι ταξίδεψαν πάνω από 2.000 οπαδοί του Αγιαξ, ωστόσο 300 εξ αυτών ήταν μέλη «σκληρής ομάδας», οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες που είχε η αστυνομία, είχαν δώσει «ραντεβού θανάτου» με τους «Boulogne Boys», της Παρί Σ.Ζ., έναν από τους πιο σκληρούς πυρήνες οργανωμένων στην Ευρώπη.

