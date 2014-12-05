Ο «Ματωμένος Γάμος» δια χειρός Γιάννη Κακλέα

Το εμβληματικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα ανεβαίνει σε δραματουργική επεξεργασία και υπό το σκηνοθετικό βλέμμα του Γιάννη Κακλέα.



Το εμβληματικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα ανεβαίνει σε δραματουργική επεξεργασία και υπό το σκηνοθετικό βλέμμα του Γιάννη Κακλέα. Η πρεμιέρα αναμένεται στις 19 Δεκεμβρίου στο θέατρο «Αποθήκη».



Η ποίηση συναντά την σκληρότητα και το πάθος την απόγνωση. Μία σπουδή για τον έρωτα και τον θάνατο. Σ΄ ένα τόπο που εξορίζει την επιθυμία και την διαφορετικότητα , το πάθος για ζωή, «η βαθειά ρίζα της κραυγής» όπως λέει και ο ποιητής, θα βρει τρόπο να εκφραστεί και να παρασύρει στον όλεθρο όσους αρνήθηκαν τη φωτιά που καίει μέσα τους. Μία τραγωδία για τον πιο αμείλικτο δαίμονα: τον Έρωτα.



Παίζουν: Εβελίνα Παπούλια, Λένα Παπαληγούρα, Δημήτρης Μοθωναίος, Λάμπρος Κτεναβός, Ειρήνη Μπούνταλη, Δημήτρης Γεωργαλάς, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Αριάδνη Καβαλιέρου.



Info: Θέατρο «Αποθήκη» (Σαρρή 40, Ψυρρή), πρεμιέρα 19 Δεκεμβρίου, 210-3253153.