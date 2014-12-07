Φωτογραφίες από τη συνάντηση Τσίπρα-Αγγελοπούλου-Λάτση ισχυρίζεται πως έχει ο Κουκουλόπουλος (Video)

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Την καταγγελία συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με τις κυρίες Αγγελοπούλου και Λάτση σε club του Κολωνακίου, επανέφερε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρης Κουκουλόπουλος.
Την καταγγελία συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με τις κυρίες Αγγελοπούλου και Λάτση σε club του Κολωνακίου, επανέφερε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρης Κουκουλόπουλος.
Υποστήριξε μάλιστα πως υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες.
«Υπάρχουν φωτογραφίες από το συγκεκριμένο δείπνο», είπε ο κ. Κουκουλόπουλος ξεσηκώνοντας έντονες αντιδράσεις από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που τον καλούσαν να τις δείξει.
Ο κ. Κουκουλόπουλος απάντησε: «Ας το διαψεύσει ο πρόεδρός σας από το βήμα της Βουλής και μετά θα τις δείξω».
Αξίζει να σημειωθεί πως τη συγκεκριμένη συνάντηση έχει διαψεύσει με σχετική της ανακοίνωσή η Κουμουνδούρου.
Πηγή βίντεο: newpost.gr
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