Φωτογραφίες από τη συνάντηση Τσίπρα-Αγγελοπούλου-Λάτση ισχυρίζεται πως έχει ο Κουκουλόπουλος (Video)

Την καταγγελία συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με τις κυρίες Αγγελοπούλου και Λάτση σε club του Κολωνακίου, επανέφερε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρης Κουκουλόπουλος.

Την καταγγελία συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με τις κυρίες Αγγελοπούλου και Λάτση σε club του Κολωνακίου, επανέφερε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρης Κουκουλόπουλος.



Υποστήριξε μάλιστα πως υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες.



«Υπάρχουν φωτογραφίες από το συγκεκριμένο δείπνο», είπε ο κ. Κουκουλόπουλος ξεσηκώνοντας έντονες αντιδράσεις από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που τον καλούσαν να τις δείξει.



Ο κ. Κουκουλόπουλος απάντησε: «Ας το διαψεύσει ο πρόεδρός σας από το βήμα της Βουλής και μετά θα τις δείξω».



Αξίζει να σημειωθεί πως τη συγκεκριμένη συνάντηση έχει διαψεύσει με σχετική της ανακοίνωσή η Κουμουνδούρου.

Πηγή βίντεο: newpost.gr