14 αιτίες που μπορεί να πυροδοτήσουν ημικρανίες και πονοκεφάλους

Η ημικρανία εκδηλώνεται με ποικιλία συμπτωμάτων και παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, δεν έχει γίνει ακόμα εφικτό να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια στα οποία οφείλεται.

Έχουν όμως επισημανθεί συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να πυροδοτήσουν την εμφάνιση επεισοδίου ημικρανίας.



