Πορνό μέσα σε KFC! (Video)

Κάτι τρέχει με… την τηλεόραση ενός καταστήματος της γνωστής αλυσίδας fast-food, KFC, στην οποία προβάλλεται μια ταινία ακατάλληλου περιεχομένου!
Ένας χρήστης του youtube κοινοποίησε ένα βίντεο, το οποίο ό ίδιος τράβηξε, μέσα στο κατάστημα. Στο βίντεο φαίνεται το ακατάλληλο πρόγραμμα της τηλεόρασης και ο ίδιος ακούγεται να λέει: «Λοιπόν, είμαι εδώ στα KFC».
