search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 12:25
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2015 11:37

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ «συναντά» τον Χίτλερ (Video)

17.04.2015 11:37
Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ «συναντά» τον Χίτλερ (Video) - Media

Ο «Ιππότης της ασφάλτου» πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο μιας ρετρό ταινίας που θα κυκλοφορήσει σύντομα μέσω διαδικτύου. 

Ο γνωστός ναυαγοσώστης του «Baywatch» και πάλαι ποτέ «Ιππότης της ασφάλτου», Ντέιβιντ Χάσελχοφ πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο μιας ρετρό ταινίας που θα κυκλοφορήσει σύντομα μέσω διαδικτύου.

Πρόκειται για την ταινία «Kung Fury», η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα την χρηματοδότησή της μέσω του Kickstarter. Η υπόθεση του έργου αφηγείται την ιστορία του Kung Fury. Ένας φίλος του δολοφονείται από τον πιο επικίνδυνο εγκληματία όλων των εποχών, με το όνομα Adolf Hitler, γνωστό και ως Kung Führer. Ο  Kung Fury για να εκδικηθεί τον θάνατο του φίλου του ταξιδεύει πίσω στον χρόνο στην Ναζιστική Γερμανία, για να σκοτώσει τον Χίτλερ και να σημάνει το τέλος της ναζιστικής αυτοκρατορίας για πάντα.

Στο βίντεο με τίτλο «True Survivor» βλέπουμε τον «The Hoff» να ξέρει καράτε, να περνά ανάμεσα από δεινοσαύρους, να συναντά τον Χίτλερ και να πολεμά εκατομμύρια ανθρώπους. 

Δείτε το βίντεο: 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aade_1609_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» ΑΑΔΕ: Αυξήθηκαν τα «φέσια» προς το Δημόσιο και οι οφειλέτες

xantaios
ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Σε καραντίνα στo νησάκι Πίτκερν του Ειρηνικού επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

akylas-eurovision-new
MEDIA

Eurovision 2026: Ανατροπή στις προβλέψεις και τα φαβορί, ένα 24ωρο πριν από τον τελικό

eurovision_2026_new
MEDIA

Eurovision 2026: Τα γενέθλια του θεσμού με «δώρα»… προβληματισμούς

zaharaki-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Έχω ταχθεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών, υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι μετά το σχολείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 12:22
aade_1609_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» ΑΑΔΕ: Αυξήθηκαν τα «φέσια» προς το Δημόσιο και οι οφειλέτες

xantaios
ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Σε καραντίνα στo νησάκι Πίτκερν του Ειρηνικού επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

akylas-eurovision-new
MEDIA

Eurovision 2026: Ανατροπή στις προβλέψεις και τα φαβορί, ένα 24ωρο πριν από τον τελικό

1 / 3