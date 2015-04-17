Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ «συναντά» τον Χίτλερ (Video)

Ο γνωστός ναυαγοσώστης του «Baywatch» και πάλαι ποτέ «Ιππότης της ασφάλτου», Ντέιβιντ Χάσελχοφ πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο μιας ρετρό ταινίας που θα κυκλοφορήσει σύντομα μέσω διαδικτύου.

Πρόκειται για την ταινία «Kung Fury», η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα την χρηματοδότησή της μέσω του Kickstarter. Η υπόθεση του έργου αφηγείται την ιστορία του Kung Fury. Ένας φίλος του δολοφονείται από τον πιο επικίνδυνο εγκληματία όλων των εποχών, με το όνομα Adolf Hitler, γνωστό και ως Kung Führer. Ο Kung Fury για να εκδικηθεί τον θάνατο του φίλου του ταξιδεύει πίσω στον χρόνο στην Ναζιστική Γερμανία, για να σκοτώσει τον Χίτλερ και να σημάνει το τέλος της ναζιστικής αυτοκρατορίας για πάντα.

Στο βίντεο με τίτλο «True Survivor» βλέπουμε τον «The Hoff» να ξέρει καράτε, να περνά ανάμεσα από δεινοσαύρους, να συναντά τον Χίτλερ και να πολεμά εκατομμύρια ανθρώπους.

