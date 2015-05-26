Ο Μάρτιν Σιν δηλώνει «ανίκανος» να εμποδίσει την κατρακύλα του γιου του (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε για αυτόν ήταν να προσευχηθούμε και να τον στηρίξουμε». Αυτά είπε ο Μάρτιν Σιν, πατέρας του Τσάρλι όταν το 2011 άρχισε να βλέπει τον γιο του να βουλιάζει όλο και βαθύτερα στον αλκοολισμό

«Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε για αυτόν ήταν να προσευχηθούμε και να τον στηρίξουμε». Αυτά είπε ο Μάρτιν Σιν, πατέρας του Τσάρλι όταν το 2011 άρχισε να βλέπει τον γιο του να βουλιάζει όλο και βαθύτερα στον αλκοολισμό.

Σε συνέντευξη του στους «Radio Times», ο Σιν μίλησε για την άσχημη και προκλητική συμπεριφορά και τα μπλεξίματα με το νόμο για βία και ναρκωτικά, που είχε ο Σιν τζούνιορ, γεγονός που οδήγησε και στην απόλυση του από την πολύ πετυχημένη σειρά «Two and a Half Men».

«Προσπαθείς να είσαι όσο πιο παρών γίνεται. Αλλά πρέπει να λαμβάνεις υπόψη και τις καταστάσεις. Πρέπει να έχεις στο νου σου πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν γνωρίζει», είπε ο πατέρας Σιν. Και πρόσθεσε «Μόνο εμείς που τον ξέραμε καταλαβαίναμε τι συμβαίνει. Αναφέρομαι στα στεροειδή που έπαιρνε εκείνη την εποχή. Ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Και έκανε αυτό που ένοιωθε ότι μπορούσε να τον βγάλει από αυτό – το δημοσιοποιούσε. Και ήταν πολύ οδυνηρό. Όχι λιγότερο οδυνηρό για αυτόν».

Και ο Μάρτιν Σιν έχει υποφέρει από την εξάρτηση στο αλκοόλ, και μάλιστα, στα γυρίσματα του «Αποκάλυψη τώρα» το 1979 είχε πάθει έμφραγμα.