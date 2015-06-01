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01.06.2015 14:04

Η Mariah Carey μισεί το American Idol

01.06.2015 14:04
Μάραϊα Κάρεϊ: Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες το «all I want for xmass is you» στην κορυφή των charts παγκοσμίως (Video) - Media

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Απ’ ό,τι φαίνεται η Μαράια Κάρεϊ δεν έχει και τις καλύτερες αναμνήσεις από τη συμμετοχή της στο «Αμέρικαν ‘Αιντολ».

 

Απ’ ό,τι φαίνεται η Μαράια Κάρεϊ δεν έχει και τις καλύτερες αναμνήσεις από τη συμμετοχή της στο «Αμέρικαν ‘Αιντολ».

«Είναι τόσο βαρετό και τόσο ψεύτικο» είπε η 45χρονη ποπ σταρ στον kiis Fm της Αυστραλίας, καλεσμένη στην εκπομπή «Kyle and Jackie O on Thursday», όπως έγραψε η Daily Mail.

Η τραγουδίστρια του «Infinity» εξήγησε ότι οι κριτές πρέπει να μαθαίνουν «πράγματα» στους διαγωνιζόμενους σχετικά με τις επιδόσεις τους για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το σόου.

«Λυπάμαι, απλώς πιστεύω ότι είναι … όταν λέω ότι είναι ψεύτικο … εννοώ σαν να πρέπει να κάνουν πράγματα για να πουν στους ανθρώπους. Στο μισό του χρόνου οι επιδόσεις των διαγωνιζόμενων είναι καλές, αλλά θα πρέπει να φαίνονται απλώς σαν καλές, ώστε όταν πλησιάζει στο τέλος να φαίνονται σαν πραγματικά καλές» ανέφερε η διάσημη τραγουδίστρια.

Η Κάρεϊ που εμφανίστηκε στη 12η σαιζόν του σόου, μαζί με τον Ράντι Τζάκσον, τον Κέιθ Έρμπαν και τη Νίκι Μινάζ, είπε ότι δεν έχει κανένα λόγο να πάρει μέρος ξανά στην εκπομπή. «Ούτε καν! Απολύτως όχι, ήταν η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου» πρόσθεσε.

 

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