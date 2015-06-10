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10.06.2015 10:01

Ο Τσάρλι Σιν στο νοσοκομείο (Photos)

10.06.2015 10:01
Ο Τσάρλι Σιν στο νοσοκομείο (Photos) - Media

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Ο διάσημος ηθοποιός συνήθως νοσηλεύεται σε κλινικές αποτοξίνωσης. Αυτή τη φορά όμως, στο κρεβάτι του νοσοκομείου τον έστειλε κάτι που έφαγε κι όχι που ήπιε. 

 

Ο διάσημος ηθοποιός συνήθως νοσηλεύεται σε κλινικές αποτοξίνωσης. Αυτή τη φορά όμως, στο κρεβάτι του νοσοκομείου τον έστειλε κάτι που έφαγε κι όχι που ήπιε. Ο Τσάρλι Σιν έπαθε τροφική δηλητηρίαση, από χαλασμένες αχιβάδες.  Εσπευσμένα έφτασαν στο σπίτι του διασώστες και τραυματιοφορείς την Δευτέρα, έπειτα βέβαια, από έκκληση βοήθειας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα επείγοντα. Επέστρεψε στο σπίτι του μετά από 90 λεπτά.

Σύμφωνα με όσα είπε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού, ο Τσάρλι Σιν έπαθε την δηλητηρίαση από μακαρονάδα με θαλασσινά που έφαγε στο σπίτι του από delivery, και όχι σε εστιατόριο.

Ο σταρ περνάει δυσκολίες καθώς η γυναίκα του ψάχνει νέο σπίτι, όπου φυσικά θα πάρει και τις δύο τους κόρες. 

 

Τσάρλι και Μάρτιν Σιν

Η πρώην γυναίκα του, Ντενίζ Ρίτσαρντς με τις δύο κόρες τους

Το σπίτι του ηθοποιού στο Λος Άντζελες

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