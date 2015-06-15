Ιπποπόταμος βολτάρει αμέριμνος στο κέντρο της Τιφλίδας (Video/photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Γεωργία, προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές και μετέτρεψαν την πρωτεύουσα της χώρας σε γιγαντιαίο νερόλακο.
Τόσο το καλύτερο για τον παρακάτω θηλυκό ιπποπόταμο ο οποίος μαζί με άλλα 30 περίπου άγρια ζώα, το έσκασε από τον τοπικό ζωολογικό κήπο.
Αρχικά έκανε αμέριμνος τις βόλτες του στην πόλη απολαμβάνοντας το νερό, ωστόσο κάποια κομάτια του αστικού τοπίου ήταν απροσπέλαστα για εκέινον και χρειάτηκε ανθρώπινη βοήθεια.
Τελικά μετά το σύντομο αυτό ταξίδι επέστρεψε στον ζωολογικό κήπο της πόλης.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.