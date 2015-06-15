Ιπποπόταμος βολτάρει αμέριμνος στο κέντρο της Τιφλίδας (Video/photo)

Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Γεωργία, προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές και μετέτρεψαν την πρωτεύουσα της χώρας σε γιγαντιαίο νερόλακο.

Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Γεωργία, προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές και μετέτρεψαν την πρωτεύουσα της χώρας σε γιγαντιαίο νερόλακο.

Τόσο το καλύτερο για τον παρακάτω θηλυκό ιπποπόταμο ο οποίος μαζί με άλλα 30 περίπου άγρια ζώα, το έσκασε από τον τοπικό ζωολογικό κήπο.

Αρχικά έκανε αμέριμνος τις βόλτες του στην πόλη απολαμβάνοντας το νερό, ωστόσο κάποια κομάτια του αστικού τοπίου ήταν απροσπέλαστα για εκέινον και χρειάτηκε ανθρώπινη βοήθεια.

Τελικά μετά το σύντομο αυτό ταξίδι επέστρεψε στον ζωολογικό κήπο της πόλης.