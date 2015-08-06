Στη Ρωσία τρίβουν τυρί με…μπουλντόζες (Video)

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Στην πραγματικότητα πρόκειται για συνοριοφύλακες ο οποίοι καταστρέφουν 10 τόνους τυριού που παραβίαζαν το ρωσικό εμπάργκο σε εισαγόμενα προϊόντα.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για συνοριοφύλακες ο οποίοι καταστρέφουν 10 τόνους τυριού που παραβίαζαν το ρωσικό εμπάργκο σε εισαγόμενα προϊόντα.

Μετά από απόφαση του προέδρου Πούτιν, όλα τα παρανόμως εισαχθέντα τρόφιμα καταστρέφονται επί τόπου.

Τα συγκεκριμένα τυριά μπλοκαρίστηκαν στα ρωσοουκρανικά σύνορα και η προέλευσή τους δεν έγινε γνωστή.