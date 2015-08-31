Η Ναστάζια Κίνσκι το πρόσωπο του Φεστιβάλ Βενετίας (Photo)

Με το πρόσωπο της Ναστάζια Κίνσκι – σε ένα καρέ από το «Παρίσι, Τέξας» του Βιμ Βέντερς σε πρώτο πλάνο – κυκλοφορεί η φετινή αφίσα του 72ου Διεθνούς Φεστιβάλ της Βενετίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 2 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.

Η επίσημη αφίσα του Φεστιβάλ απεικονίζει τη Ναστάζια Κίνσκι από τη θρυλική ταινία του 1984 «Παρίσι, Τέξας», ενώ πίσω ο Ζαν – Πιερ Λεό, από «Τα 400 Χτυπήματα», στέκεται για να θυμίζει την εξαιρετική παράδοση που θέλει την αφίσα κάθε χρονιάς να αποχαιρετά την προηγούμενη ξεφυλλίζοντας την ιστορία του σινεμά μέσα από μεγάλους δημιουργούς της έβδομης τέχνης.

Όλες οι τελευταίες αφίσες του Φεστιβάλ έχουν φιλοτεχνηθεί από τον Ιταλό καρτουνίστα, γραφίστα και σκηνοθέτη, Σιμόν Μάσι, υπεύθυνο και για το βίντεο έναρξης μπροστά από κάθε ταινία που παρουσιάζεται στη διοργάνωση.

Η Ναστάζια Κίνσκι γεννήθηκε στο Βερολίνο, στις 24 του Ιανουαρίου του 1961. Είναι κόρη του Γερμανού ηθοποιού Κλάους Κίνσκι. Εμφανίστηκε σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές μεταξύ 1977 έως 1978.

Το 1979, ο Ρομάν Πολάνσκι της εμπιστεύτηκε τον πρώτο ρόλο στην ταινία «Tess» η οποία ήταν και το διαβατήριό της για το Χόλιγουντ. Το 1982, έκανε μία συγκλονιστική εμφάνιση στο θρίλερ «Cat People», ενώ δύο χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Unfaithfully Yours» και «Παρίσι, Τέξας».

Έχει δυο παιδιά από τον πρώτο της άντρα, με τον οποίο χώρισε το 1992, ενώ έναν χρόνο μετά έκανε παιδί με τον γνωστό μουσικό και παραγωγό Κουίνσι Τζόουνς. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 ταινίες και έχει κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην ταινία «Tess».