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Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά την ανατροπή του πλεούμενου που τους μετέφερε στο ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα.

Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά την ανατροπή του πλεούμενου που τους μετέφερε στο ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα. Στη θαλάσσια περιοχή νότα του νησιού έσπευσε η μονάδα Dattilo της ιταλικής ακτοφυλακής, η οποία περισυνέλεξε από τη θάλασσα και μετέφερε στη στεριά 107 ανθρώπους.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται.