13.09.2015 11:24

Kristen Stewart: Ξυπόλητη στο Φεστιβάλ της Βενετίας! (Photos)

Η Kristen Stewart (Κρίστεν Στιούαρτ) είναι γνωστή για το χαλαρό στιλ της, αλλά η ηθοποιός έφτασε την άνεση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο όταν έβγαλε τα ακριβά Louboutin της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, υιοθετώντας πλέον το ξυπόλυτο στιλ.

 

   Η σταρ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί κατά την πρεμιέρα της ταινίας Equals με ένα εκπληκτικό φόρεμα χορού που άρχιζε και τελείωνε με μία ασημένια δαντέλα, αλλά αυτή αισθάνθηκε καλύτερα όταν κάθισε στη θέση της κι έβγαλε από τα πόδια, τις ασημί ψηλοτάκουνες γόβες που φορούσε.

   Μπορεί, για να βγάλεις από μία γυναίκα τα Loubis από τα πόδια της να απαιτείται χειρουργική επέμβαση, δεν ισχύει όμως το ίδιο για την Kristen που έδειχνε πολύ πιο χαλαρή χωρίς αυτά, παρά όταν στεκόταν στο κόκκινο χαλί με τις μυτερές, γόβες στιλέτο.

   Αφήνοντας τα τέλεια μαλλιά και το make-up να κάνουν όλη τη δουλειά, η πρωταγωνίστρια του Λυκόφωτος διοχέτευσε όλη την εσωτερική της μαγεία μέσα από το κατακόκκινο κραγιόν της, τονίζοντας τα υπέροχα μάτια της.

   Ποτέ, όμως, δεν μπορείς να διεισδύσεις στον κόσμο της K-Stew, αφού μπορεί τη μία μέρα να φοράει αλυσίδες και κλειδαριές και να είναι νευριασμένη, όπως την εντόπισαν σε βραδινή της έξοδο στην Βενετία και την άλλη, ακολουθώντας το δρόμο του κόκκινου χαλιού, να μεταμορφώνεται σε μία ήρεμη νεράιδα.

