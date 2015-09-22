Κόσοβο: Βουλευτές πέταξαν αβγά στον Πρωθυπουργό μέσα στη Βουλή! (Video)

Βουλευτές του αντιπολιτευόμενου κινήματος του Κοσόβου “Αυτοδιάθεση” έριξαν αβγά στον πρωθυπουργό του Κοσόβου, Ίσα Μουστάφα, στη διάρκεια συνεδρίασης της Βουλής, στην Πρίστινα.

Η συνεδρίαση διακόπηκε και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη και παραμένει άγνωστο αν θα συνεχιστεί, μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Μόλις ο πρωθυπουργός του Κοσόβου άρχισε να ενημερώνει τα μέλη της Βουλής για την πρόσφατη συμφωνία Βελιγραδίου – Πρίστινας, που επιτεύχθηκε στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του διαλόγου για την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο πλευρών, βουλευτές της “Αυτοδιάθεσης” του έριξαν αβγά.

Άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του Ίσα Μουστάφα άνοιξαν ομπρέλες για τον προστατεύσουν. Τρεις βουλευτές της “Αυτοδιάθεσης” οδηγήθηκαν έξω από την αίθουσα και προσήχθησαν σε αστυνομικό τμήμα.

Ο πρόεδρος της Βουλής του Κοσόβου, Κάντρι Βεσέλι φώναζε από το μικρόφωνο: “Αυτό είναι ντροπή”.